कोपरगावातील पाणीटंचाईची नगराध्यक्षांनी सांगितली कारणे

कोपरगाव : पालिकेतील सत्तेचा वर्षांनुवर्षे गैरवापर करून मुख्य जलवाहिनीवर जोड घेत प्रचंड पाणीवापर करणाऱ्यांमुळे शहरवासीयांना टंचाईला सामोरे जावे लागते. नैतिकता असेल, तर बेसुमार पाणीवापर करणाऱ्यांनी किमान दहापट पाणीपट्टी भरली पाहिजे, असे खडेबोल सुनावताना नगराध्यक्ष विजय वहाडणे यांनी सर्वाधिक पाणीवापर करणाऱ्यांची नावेच जाहीर केली. पत्रकारांशी बोलताना ते म्हणाले, की दुसऱ्यांच्या नावावर पालिकेचे गाळे घेऊन, कर्मचाऱ्यांवर दबाव आणून, फुकट गाळा वापरण्यात येत आहे. त्यामुळे पालिकेचे उत्पन्न बुडून शहरविकासाला पैसा कमी पडतो. जास्त पाणी वापरणाऱ्यांचा पाणीपुरवठा एक ते दीड तासांवर आणण्याचे काम सुरू आहे. कर्मचाऱ्यांना हाताशी धरून, अधिकाऱ्यांवर दबाव आणून वर्षांनुवर्षे मनमानी करणाऱ्यांना भानावर आणण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. काळे शॉपिंग कॉम्प्लेक्‍सच्या वाहनतळावर व्यावसायिक गाळे बांधून त्याच्या विक्रीतून प्रचंड पैसा कमावला गेला. आता हे गाळे काढण्याबाबत नोटिस दिली आहे. शहरातील हातगाड्यांवर व्यवसाय करणाऱ्यांकडून हप्ते उकळणाऱ्यांची नावेही लवकरच जाहीर करणार असल्याचे वहाडणे यांनी सांगितले. अहमदनगर

Web Title: The mayor explained the reasons for the water shortage in Kopargaon