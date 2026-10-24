Parner Crime : पारनेर-सुपे परिसर दहशतीखाली ठेवणाऱ्या भोसले टोळीवर मोक्का! 11 सराईत गुन्हेगारांवर कारवाई

पारनेर - सुपे पोलीस स्टेशन हद्दीत तसेच अहिल्यानगर व पुणे जिल्ह्यात दरोडा, जबरी चोरी करून दहशत माजवणाऱ्या सराईत संघटित गुन्हेगारी टोळीवर अखेर मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे..सुपे पोलीस ठाण्यात दरोडा,जबरी चोरी करून दहशत माजविणाऱ्या टोळी मधील मुख्य सूत्रधार टोळी प्रमुख रमेश सावत्या भोसले (रा. पिंपळगाव कौडा, जि. अहिल्यानगर) याने साथीदारांसह संघटित टोळी तयार केली होती. या टोळीने दरोडा, जबरी चोरी, गंभीर दुखापत करून चोरी, शासकीय कामात अडथळा व खुनाचा प्रयत्न यासारखे गंभीर गुन्हे केले आहेत..सुप्याच्या पोलीस निरीक्षक ज्योती गडकरी यांनी सादर केलेल्या प्रस्तावावरून नाशिक परिक्षेत्राचे विशेष पोलीस महानिरीक्षक यांनी मोक्का लावण्यास परवानगी दिली. त्यानुसार 11 आरोपींवर मोक्का अंतर्गत कलमवाढ करण्यात आली आहे. यामध्ये देवा उर्फ पावल्या कैलास काळे, रमेश भोसले (टोळी प्रमुख), तुषार भोसले, अविनाश भोसले, सुशांत भोसले, अनिल भोसले, आवेश भोसले, लोंढ्या भोसले, प्रशांत उर्फ प्रवीण भोसले, राम उर्फ बोकड्या काळे व शरद काळे यांचा समावेश आहे..या टोळीने आर्थिक फायद्यासाठी अहिल्यानगर व पुणे जिल्ह्यात दहशत निर्माण केली होती.त्यामुळे नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले होते.उपविभागीय अधिकारी शिरीष वमने यांनी ही कारवाई पोलीस अधीक्षक मुम्मका सुदर्शन, अपर अधीक्षक वैभव कलुबर्मे यांच्या मार्गदर्शनाखाली केली आहे. पुढील तपास उपविभागीय अधिकारी शिरीष वमने करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.