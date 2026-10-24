अहिल्यानगर

Parner Crime : पारनेर-सुपे परिसर दहशतीखाली ठेवणाऱ्या भोसले टोळीवर मोक्का! 11 सराईत गुन्हेगारांवर कारवाई

सुपे पोलीस स्टेशन हद्दीत तसेच अहिल्यानगर व पुणे जिल्ह्यात दरोडा, जबरी चोरी करून दहशत माजवणाऱ्या सराईत संघटित गुन्हेगारी टोळीवर मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.
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सकाळ वृत्तसेवा
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पारनेर - सुपे पोलीस स्टेशन हद्दीत तसेच अहिल्यानगर व पुणे जिल्ह्यात दरोडा, जबरी चोरी करून दहशत माजवणाऱ्या सराईत संघटित गुन्हेगारी टोळीवर अखेर मोक्का कायद्यांतर्गत कारवाई करण्यात आली आहे.

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