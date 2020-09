काँग्रेसच्या सरचिटणीसपदी मीनल खांबेकर

कोपरगाव ः कॉंग्रेसच्या जिल्हा सरचिटणीसपदी येथील माजी नगराध्यक्षा मीनल अशोक खांबेकर यांची निवड झाली. कॉंग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांच्या आदेशाने जिल्हाध्यक्ष बाळासाहेब साळुंके यांनी त्यांची निवड केली. कॉंग्रेसची जिल्हा कार्यकारिणी नुकतीच जाहीर झाली असून, तीत 10 सरचिटणीस असून, खांबेकर या एकमेव महिला सरचिटणीस आहेत. 2014 ते 2016 या काळात त्यांनी कॉंग्रेसच्या महिला जिल्हाध्यक्षा म्हणूनही काम केले आहे. जिल्हा नियोजन समिती सदस्या, कोपरगाव पालिकेत नगरसेविका, पाच वर्षे उपनगराध्यक्ष, नगराध्यक्ष तसेच कोपरगाव शहर विकास आघाडीच्या गटनेत्या म्हणूनही त्यांनी काम पाहिले आहे. संघटनात्मक व प्रशासकीय कामाचा अनुभव असल्याने त्यांची पक्षाच्या सरचिटणीसपदी नियुक्ती करण्यात आल्याचे आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनी सांगितले. खांबेकर यांच्या निवडीचे कॉंग्रेसच्या कोपरगाव शहर, तालुका, युवक कॉंग्रेस, महिला कॉंग्रेस, विद्यार्थी कॉंग्रेस, सेवा दलाच्या कार्यकर्त्यांनी स्वागत केले. संपादन - अशोक निंबाळकर

