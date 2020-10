कोरोनाच्या संकटात एकजुटीने लढा - खासदार लोखंडे

श्रीरामपूर (नगर) : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली राज्यभर 'माझे कुटूंब माझी जबाबदारी' अभियान राबविले जात आहे. अभियानामध्ये सरकारने नागरिकांवर मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. त्यामुळे विविध सामजिक संघटनांसह सर्व राजकीय पक्षांनी एकजुटीने कोरोनाच्या संकटात काम करण्याचे आवाहन खासदार सदाशिव लोखंडे यांनी केले. येथील तहसील कार्यालयात आयोजित बैठकीत खासदार लोखंडे यांनी 'माझे कुटूंब माझी जबाबदारी' मोहिमेचा आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीला प्रांताधिकारी अनिल पवार, तहसीलदार प्रशांत पाटील, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. मोहन शिंदे, अशोक थोरे, डॉ.महेश क्षिरसागर, योगेश बोरूडे उपस्थित होते. बैठकीत खासदार लोखंडे म्हणाले, कोरोना संसर्ग रोखण्यासाठी स्थानिक पातळीवरील राजकीय पदाधिकाऱ्यांनी पुढाकार घ्यावा. सर्वांनी खबरदारीच्या उपाययोजना राबवून प्रशासकीय नियमांचे पालन करावे. रुग्णांना चांगले औषधोचार मिळण्यासाठी मदत करावी. सध्या ग्रामीण भागासह शहरी भागात कोरोनाचे रुग्ण झपाट्याने वाढत आहे. तसेच कोरोना रुग्णांच्या तक्रारी वाढल्या असून पालिकेसह तालुका आरोग्य विभागाने समन्वय साधून नागरीकांना चांगल्या सुविधा देण्याच्या सूचना खासदार लोखंडे यांनी आरोग्य विभागाला दिल्या. यावेळी तहसीलदार प्रशांत पाटील यांनी प्रास्ताविक केले. तालुक्यातील ग्रामीण भागात कोरोनाबाधित रुग्ण वाढले असून भेर्डापूरसह विविध आरोग्य उपकेंद्रात पुरेशा सुविधा मिळत नसल्याने नागरिकांची गैरसोय होत असल्याच्या तक्रारी कार्यकर्त्यांनी खासदारांकडे केल्या. त्यावर ग्रामीण भागात पुरेशा आरोग्य सुविधा देण्याच्या सुचना खासदार लोंखडे यांनी आरोग्य विभागाला दिल्या आहे. दरम्यान, शिवसेनेचे शहराध्यक्ष सचिन बडदे, छावा संघटनेचे सुभाष जगंले यांनी विविध सूचना मांडल्या. आरोग्य तपासणी मोहिमद्वारे तालुक्यात सर्वेक्षण वेगात सुरु असून दोन लाखांहून अधिक नागरिकांची आरोग्य तपासणी झाली आहे. पुढील महिन्यांत घशातील सत्रावांच्या तपासण्यांसह रॅपीड तपासण्यांची संख्या वाढवण्यावर आरोग्य विभागाने भर दिल्याचे तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. मोहन शिंदे यांनी सांगितले. संपादन - सुस्मिता वडतिले

