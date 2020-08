‘के. के. रेंज’मध्ये देवेंद्र फडणवीसांनी काय केले पाहावे लागेल

टाकळी ढोकेश्वर ( अहमदनगर ) : के . के . के . रेंज जमिनअधिग्रहणबाबत माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस सरकारच्या काळात जमीन हस्तांतरप्रश्‍नी काही निर्णय झालेला आहे किंवा नाही याची खातरजमा करण्यात येईल . के . के . रेंजच्या जमीन हस्तांतरास राज्य सरकारचा विरोध असल्याचे सांगत न्यायालयात दाद मागणे हा शेवटचा पर्याय आहे . याप्रश्‍नी तोडगा काढण्यासाठी लवकरच महसूल , वन व मदत व पुनर्वसन विभागाच्या सचिवांसोबत बैठक घेण्यात येऊन ठोस निर्णय घेण्यात येईल , असे महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी स्पष्ट केले आहे .

मुंबई येथे मंत्रालयात नगरविकास उर्जा , आदीवासी तसेच उच्च व तंत्रशिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे , आमदार नीलेश लंके यांचे प्रतिनिधी वनकुट्याचे सरपंच अ‍ॅड . राहुल झावरे , निघोजचे सरपंच ठकाराम लंके , कामगार नेते दत्ता कोरडे , राजू रोडे यांनी के . के . रेंज जमिन अधिग्रहणबाबत थोरात यांची भेट घेऊन याबाबत राज्य सरकारची भुमिका व इतर बांबीवर सविस्तर चर्चा केली . महसूलमंत्री थोरात म्हणाले , लष्कराकडून राज्य सरकारने जमीन हस्तांतरीत करून घेतली असेल तर त्या बदल्यात लष्करास जमीन हस्तांतरीत करणे बंधनकारक असते . परंतू त्यासाठी नगर जिल्ह्यातीलच जमीन देणे बंधनकारक नाही . निर्णय काहीही असो या भागातील आदीवासी व शेतकऱ्यांवर अन्याय होणार नाही . या भुमीकेवर आपण ठाम आहोत . बागायती क्षेत्राचे हस्तांतर मनात आणने हेच पाप आहे . याप्रकरणी शरद पवार यांचे सहकार्य घेण्यात येईल . त्यांची भेट घेउन संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांच्याजवळ जमीन हस्तांतरणास ठाम विरोध दर्शविला जाईल . शासनाने लष्करास इतर ठिकाणची जमीन हस्तांतरीत करण्याचा पर्याय निवडावा असेही थोरात यांनी स्पष्ट केले . संपादन : अशोक मुरुमकर

