पाच वर्षांतील दंड, व्याज वगळता उर्वरित रकमेच्या 50 टक्के विज बिल भरण्याची सुविधा देणार

श्रीरामपूर ( अहमदनगर ) : " राज्यातील धरणे , बंधारे दुरुस्तीसाठी मुख्यमंत्री जलसंधारण योजनेतून निधीची तरतूद झाली आहे . सर्व जुनी धरणे आणि बंधाऱ्यांचे नूतनीकरण केले जाणार आहे . केंद्राचे साखर आयात - निर्यातीचे धोरण निश्‍चित नसल्याने , कारखानदारी डबघाईस येण्याच्या अवस्थेत आहे . अशोक कारखान्याने प्रतिकूल परिस्थितीत दूरदृष्टीने कारखान्याचे आधुनिकीकरण केले . इथेनॉल , वीज प्रकल्प , डिस्टिलरी उभारून विकासाचा मार्ग शोधला ,'' असे प्रतिपादन जलसंधारणमंत्री शंकरराव गडाख यांनी केले . अशोक कारखान्याच्या विविध विकासकामांचे उद्‌घाटन मंत्री गडाख , नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांच्या हस्ते झाले . अध्यक्षस्थानी माजी आमदार भानुदास मुरकुटे होते . मंत्री गडाख म्हणाले , "" सरकारी धोरणाच्या केंद्रस्थानी शेतकरी , ऊसउत्पादक आणि साखर कारखानदारी आहे . त्यादृष्टीने धोरणात्मक निर्णय घेतले जात आहेत . राज्यातील धरणे , बंधाऱ्यांची अनेक वर्षांपासून दुरुस्ती झालेली नाही . दुरुस्ती करून त्यांच्या क्षमतावाढीचे धोरण सरकारने ठरविले आहे . त्यासाठी 1600 कोटींची तरतूद केली आहे .'' राज्यमंत्री तनपुरे म्हणाले , "" मागणीत वाढ झाल्याने वीजपुरवठा करणे अवघड झाले आहे . त्यासाठी मुख्यमंत्री सौरऊर्जा योजनेतून सौरऊर्जा केंद्र उभारून वीज देण्याचे धोरण आहे . त्यानुसार सौरऊर्जा प्रकल्प कार्यान्वित झाले आहेत . वीजबिलांच्या थकबाकीची समस्या गंभीर आहे . कृषीसह अन्य क्षेत्राची थकबाकी मोठ्या प्रमाणात आहे . गेल्या पाच वर्षांतील दंड , व्याज वगळता , उर्वरित रकमेच्या 50 टक्के बिल भरण्याची सुविधा देणार आहोत . तसेच , दोन वर्षांपूर्वीपासून बंद असलेले वीजजोडणी देण्याचे काम सुरू करण्यात येणार आहे .'' कार्यकारी संचालक देवराव लोकरे यांनी प्रास्ताविक केले . अध्यक्ष भाऊसाहेब कहांडळ यांनी आभार मानले . संपादन : अशोक मुरुमकर

Web Title: Minister Prajakt Tanpure says 50 percent electricity will be provided