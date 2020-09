मंत्री थोरात म्हणाले, कोरोना संसर्ग तिसऱ्या टप्प्यात, आता काळजी घ्या

संगमनेर ः शहरासह तालुक्‍यात कोरोनाची साखळी तोडण्याचा प्रशासन पूर्ण ताकदीने प्रयत्न करीत आहे. त्यात नागरिकांचा सहभाग अत्यंत महत्त्वाचा आहे. ग्रामीण भागात वाढणारी कोरोना रुग्णांची संख्या चिंताजनक असून, घरगुती समारंभासाठी होणारी गर्दी टाळणे गरजेचे आहे. भावनेपेक्षा वस्तूस्थितीला महत्व देत, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कोरोनावर मात करण्यासाठीचे "माझे कुटुंब-माझी जबाबदारी' हे अभियान तालुक्‍यात प्रभावीपणे राबवण्याची सूचना महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात यांनी केली. अमृतवाहिनी अभियांत्रिकी महाविद्यालयात आयोजित जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सदस्यांच्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. हेही वाचा - मंत्री थोरात म्हणाले, ""राज्यात कोरोना तिसऱ्या टप्प्यात आला असून, त्याचा समर्थपणे मुकाबला करण्यासाठी मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली संपूर्ण राज्यात "माझे कुटुंब-माझी जबाबदारी' हे अभियान राबविण्यात येत आहे. त्या माध्यमातून तालुका पातळी, जिल्हा परिषद गट, पंचायत समिती गट व गावनिहाय स्थापन केलेल्या आरोग्य समितीद्वारे जनजागृती करावी. ग्रामीण भागातील घरगुती समारंभ नागरिकांनी जाणीवपूर्वक टाळण्यासाठी पदाधिकाऱ्यांनी मार्गदर्शन करावे. भावनेपेक्षा वस्तुस्थितीला महत्त्व द्या. कोरोनाची साखळी तोडणे, हे आपले सर्वांचे अंतिम उद्दिष्ट आहे.'' थोरात यांनी प्रशासकीय अधिकाऱ्यांना सूचना केल्या. आमदार डॉ. सुधीर तांबे यांनीही कोरोनाचे कमी झालेले गांभीर्य व वाढत्या गर्दीविषयी चिंता व्यक्त केली. नगराध्यक्ष दुर्गा तांबे, जिल्हा परिषद महिला व बालकल्याण सभापती मीरा शेटे, पंचायत समिती सभापती सुनंदा जोर्वेकर, उपसभापती नवनाथ आरगडे, अजय फटांगरे डॉ. हर्षल तांबे, रामहरी कातोरे, मिलिंद कानवडे, विष्णुपंत रहाटळ, बी. आर. चकोर, प्रांताधिकारी डॉ. शशिकांत मंगळूरे, तहसीलदार अमोल निकम, नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी डॉ. सचिन बांगर, गटविकास अधिकारी सुरेश शिंदे, तालुका आरोग्य अधिकारी डॉ. सुरेश घोलप, डॉ. संदीप कचेरीया, पोलिस निरीक्षक अभय परमार, सुनील पाटील, कार्यकारी संचालक जग्गनाथ घुगरकर आदी उपस्थित होते. संपादन - अशोक निंबाळकर

