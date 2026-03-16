Sonai News : सायकलवरून चारधाम यात्रा; निखिल दहातोंडेचा संकल्प पूर्ण, पंधरा महिन्यांनंतर परतणार घरी

सोनई - खेळणे आणि शिक्षणाचे वय असताना चांदे (ता. नेवासे) येथील एकवीस वर्षीय निखिल मच्छिंद्र दहातोंडे या युवकाने दोन वर्षांपूर्वी अयोध्या सायकल यात्रेनंतर चारधाम व बारा ज्योतिर्लिंग सायकल यात्रेचा संकल्प करीत तो पूर्ण करून दाखविला आहे. त्याच्या यात्रेस नुकतेच एक वर्ष पूर्ण झाले असून, मे २०२६ मध्ये तो तब्बल पंधरा महिन्यांनंतर आपल्या घरात पाऊल ठेवणार आहे..बारावीनंतर 'आयटीआय' मध्ये प्लंबर विषयात उत्तीर्ण झाल्यानंतर निखिलने आई कल्पना व वडील मच्छिंद्र दहातोंडे यांना सन २०२३ मध्ये अयोध्या वारी सायकलवर करणार असल्याचा निश्चय बोलून दाखविला.आईवडिलांनी होकार देताच ३० डिसेंबर २०२३ रोजी त्याने ग्रामदैवतांचे दर्शन व देवगड येथील महंत भास्करगिरी महाराज यांचे आशीर्वाद घेऊन ६५ दिवसांत सायकलवर यात्रा पूर्ण केली होती. यात्रेच्या स्वागत कार्यक्रमात त्याने चारधाम व बारा ज्योतिर्लिंग यात्रेचा संकल्प करून मागील वर्षी ५ मार्च २०२५ रोजी प्रस्थान केले होते..निखिलने देवगड येथे भगवान दत्तात्रेय व सदगुरु किसनगिरीबाबा समाधीचे दर्शन घेऊन सायकल यात्रेची सुरुवात केली. औंढानागनाथ, माहूर, श्रीशैलम, तिरुपती बालाजी, रामेश्वर, पद्मनाभ मंदिर, मदुराई, कोल्हापूर, गिरनार पर्वत, द्वारका करुन खाटूशाम, हरिद्वार, ऋषिकेश व बद्रिनाथ व केदारनाथ तीर्थाचे दर्शन घेतले.अयोध्या, नेपाळमधील पशुपतीनाथ, बिहारमधील बाबा वैद्यनाथ, कलकत्ता, गंगासागर व कोणार्क करून तो जगन्नाथपुरी येथे आहे. काशी, ओंकारेश्वर, उज्जैन ही तीर्थक्षेत्रे करून तो घृष्णेश्वर, संभाजीनगर मार्गे आपल्या घरी येणार आहेत..या राज्यांना दिल्या भेटी..महाराष्ट्र, तेलंगणा, आंध्रप्रदेश, तामिळनाडू, केरळ, कर्नाटक, गोवा, गुजरात, राजस्थान, हरियाना, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तरप्रदेश, नेपाळ (देश), बिहार, झारखंड व उडिसा..सपाट रस्त्यावर रोज ७० ते ८० किलोमीटर, तर घाट रस्त्यावर २० ते ३० किलोमीटर प्रवास करीत आहे. सायकलीवर हनुमान व छत्रपतींचा, तसेच देशाचा तिरंगा झेंडा लावला आहे. स्वयंपाक, राहणे व सायकल दुरुस्तीचे सर्व साहित्य बरोबर आहे.- निखिल मच्छिंद्र दहातोंडे, यात्रेकरू.