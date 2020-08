मनसेची पारनेर तालुक्याच्या राजकारणात उडी; सत्ताधारी विरोधकांवर गुन्हे दाखल करण्याची मागणी

पारनेर (अहमदनगर) : तालुक्यात सत्ताधारी व विरोधी विविध पक्षांचे नेते दोनशे ते पाचशे कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत मोठं मोठ्या राजकीय सभा घेत आहेत. तसेच अनेक ठिकाणी उद्घाटणेही करत आहेत. त्यामुळे जिल्हाधिकाऱ्यांनी लागू केलेल्या जमावबंदी आदेशाचे व कोविड प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचे उल्लंघन होत आहे. कोरोना सारख्या माहामारीस कारणीभूत ठरणाऱ्या या विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांवर गुन्हे दाखल करावेत, अशा मागणीचे निवेदन पारनेर तालुका महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी पारनेर पोलीस ठाण्याचे सहायक पोलीस निरीक्षक राजेश गवळी यांना दिले. या वेळी नवनिर्माण सेनेचे शहर अध्यक्ष वसीम राजे, तालुका उपाध्यक्ष सतीश म्हस्के, अविनाश पवार आदी मान्यवर उपस्थित होते. निवेदनात पुढे म्हटले आहे की, तालुक्यात महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने शेतकरी हिताच्या प्रश्नांसाठी व दुध दरवाढीसाठी करण्यात आलेल्या आंदोलनाच्या वेळी आमच्या कार्यकर्त्यांवर दबावतंत्राचा वापर करत गुन्हे दाखल केले आहेत. आंदोलन प्रसंगी आम्ही अतिशय मोजके लोक उपस्थित होतो. तसेच आम्ही सोशल डिस्टंन्स ही पाळला होता. तरीही गुन्हे दाखल केले, मात्र ही मंडळी कोणताही नियम पाळत नाहीत. मोठी गर्दी करतात तरीही त्यांच्यावर गुन्हे दाखल का केले जात नाहीत असाही प्रश्न उपस्थित केला आहे. त्यामुळे आमच्यावरील गुन्हे मागे घ्यावेत, असेही निवेदनात म्हटले आहे. तालुक्यात सत्ताधारी तसेच विरोधी पक्षाचे राजकिय नेतेमंडळी अनेक कार्यक्रमात सामाजिक अंतर, मास्कचा वापर इ. प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांचा अंमलबजावणी करत नाहीत. कोरोना आजाराचा फैलाव होऊ नये, म्हणून तहसिलदार, पोलीस व आरोग्य अधिकारी अटोकाट प्रयत्न करत असताना विविध पक्षांचे नेते मात्र कायद्याचे उल्लंघन करून कोरोनाच्या वाढीस आमंत्रण देत आहेत. ते सार्वत्रिक सभा तसेच मोठमोठी उदघाटणेही करत आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करावेत, अशी मागणी नवनिर्माण सेनेचे वतीने निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

