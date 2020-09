पाच दिवसांत खड्डे बुजवा, अन्यथा मनसे स्टाईल आंदोलन

श्रीरामपूर (नगर) : शहरामधील रस्त्यांवरील खड्डे पाच दिवसांत बुजवा, अन्यथा मनसे स्टाईल आंदोलन करण्याचा इशारा मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिला आहे. यासंदर्भात मनसेच्यावतीने आज नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी ज्ञानेश्वर ढेरे यांना खड्डे बुजविण्याच्या मागणीचे निवेदन देण्यात आले. यावेळी मनसेचे जिल्हाध्यक्ष बाबा शिंदे, सचिव डाॅ.संजय नवथर, सरचिटणीस तुषार बोबडे, सुरेश जगताप, सुभाष सोनवणे, सचिळ पाळदे उपस्थित होते. शहरातील सर्वच रस्त्यांची खड्ड्यामुळे मोठी दुरावस्था झाली आहे. रस्त्यावरील खड्यामुळे अपघात होऊन कित्येकजण जखमी होतात. शहरातील अनेक रस्ते सहा महिन्यापूर्वी नव्याने तयार करण्यात आले. परंतु संबंधित ठेकेदाराने निकृष्ट दर्जाचे काम केल्याने रस्त्यांची दुरावस्था झाली.



सध्या सर्वच रस्त्यावर शेकडो खड्डे पडल्याचे दिसून येते. चार महिन्यांपूर्वी गोंधवणी रस्त्याचे काम झाले. हा रस्ता आता अनेक ठिकाणी उखडला आहे. गोंधवणी ग्रामपंचायतीसमोर रस्ता खचल्याने रस्त्यावर पावसाचे पाणी साचते. संबधित ठेकेदाराने रस्त्याचे काम निकृष्ट दर्जाचे केल्याने अवघ्या चार महिन्यात रस्ता खराब झाला. त्यामुळे संबधित ठेकेदाराच्या कामाची चौकशी करुन निकृष्ट दर्जाचे काम करणाऱ्या ठेकेदारांवर कडक कारवाई करावी. तसेच सदर ठेकेदाराला काळ्या यादीत टाकून काम देणे बंद करण्याची मागणी मनसेच्या पदाधिकाऱ्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. शहरातील नेवासा रस्ता, संगमनेर रस्ता, मेनरोड, शिवाजी रस्ता, गोंधवणी रस्ता, तसेच नॉर्दन ब्रॅर्च, गिरमे चौक, सय्यदबाबा चौक, बस स्थानक परिसरातील सर्वच रस्ते खड्डेमय झाले आहे. प्रवाशांना जीव धोक्यात टाकून प्रवास करावा लागतो. रस्त्यावरील खड्यात पाणी साचल्याने सार्वजनिक आरोग्य धोक्यात येते. त्यामुळे आता खड्यामुळे अपघात झाल्यास आणि जीव धोक्यात आल्यास नगरपालिकेला जबाबदार धरुन पालिकेविरुद्ध गुन्हा दाखल करणार असल्याचा इशारा मनसेचे जिल्हाध्यक्ष बाबा शिंदे यांनी दिला आहे. रस्ता दुरुस्तीसाठी यापुर्वी अनेकांनी आंदोलने केली. परंतु पालिकेने त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे सद्या शहरातील सर्वच रस्त्यावरील खड्डे वाढले आहे. म्हणून पुढील पाच दिवसांत पालिकेने शहरातील सर्व रस्त्यावरील खड्डे बुजविण्यास प्रारंभ न केल्यास मनसेचे स्टाईल आंदोलन करण्याचा इशारा मनसेचे जिल्हाध्यक्ष बाबा शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली उद्य उदावंत, राहुल दातीर, विष्णू अमोलिक, गणेश दिवसे, निलेश सोनवणे, विकी राऊत, स्वप्निल सोनार, गोरख येळे यांनी निवेदनाद्वारे दिला आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: MNS office bearers have warned to carry out MNS style agitation if the potholes on the roads of Shrirampur are not filled within five days