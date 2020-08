इमाम हसन, इमाम हुसेन यांच्या स्वाऱ्या जागेवरच विसर्जित, इतिहासात प्रथमच घडलं असं

नगर ः कोरोनामुळे मोहरम विसर्जन मिरवणुकीवर प्रशासनाने बंदी घातली. त्यामुळे प्रथा व परंपरा पाळून कोठला येथील इमाम हुसेन यांच्या स्वारीचे, तर मंगलगेट हवेली येथील इमाम हसन यांच्या लढाऊ स्वारीचे यंदा आज त्याच ठिकाणी विसर्जन करण्यात आले. जागेवरच विसर्जन करण्याची नगरच्या इतिहासात ही पहिलीच वेळ आहे. नगरची मोहरम विसर्जन मिरवणूक देशभर प्रसिद्ध आहे. मात्र, यंदा कोरोनाचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी प्रशासनाने स्वाऱ्यांच्या विसर्जन मिरवणुकीस मनाई केली होती. त्यास मुस्लिम समाजानेही सकारात्मक प्रतिसाद दिला. कोरोनाच्या सर्व नियमांचे पालन करीत, स्वाऱ्यांचे जागीच विसर्जन करून प्रशासनाला सहकार्य केले. महापालिका व पोलिस प्रशासनाने एसटी आगार, कोठला बसस्थानक, मंगलगेट हवेली, डाळ मंडईकडे जाणारा रस्ता व सर्जेपुराकडून येणाऱ्या रस्त्यावर बॅरिकेटस्‌ लावले होते. कोठला येथील इमाम हुसेन यांच्या स्वारीचे, तर मंगलगेट हवेली येथे इमाम हसन यांच्या स्वारीचे स्थापन झाली होती. त्याच जागेवरच मिरवणूक काढून जागीच विसर्जन करण्यात आले. दोन्ही ठिकाणी शांततेत व धार्मिक वातावरणात प्रमुख मानकऱ्यांनी स्वारीला खांदा देऊन विसर्जन केले. ओळखपत्रांमुळे नियंत्रण

प्रथा व परंपरेनुसार पूजेसाठी व विसर्जनासाठी येणाऱ्या मान्यवरांना पोलिस दलातर्फे ओळखपत्रे देण्यात आली होती. त्यामुळे पोलिस प्रशासनास उत्सवावर नियंत्रण ठेवणे शक्‍य झाले. पोलिस उपअधीक्षक संदीप मिटके यांच्या नेतृत्वाखाली पोलिसांनी शहरात ठिकठिकाणी चोख बंदोबस्त दिला होता. संपादन - अशोक निंबाळकर

