Mula Dam Water: ‘मुळा’चे सर्वात मोठे आवर्तन बंद, नियोजनावर संताप ; साडे आठ टीएमटी पाणी संपले

सोनई : राहुरी, नेवासे, शेवगाव आणि पाथर्डी तालुक्यासाठी मुळा धरणाच्या ५४ वर्षांच्या इतिहासात सर्वात मोठे शेतीकरिताचे आवर्तन अखेर ६५ दिवसांनंतर बंद झाले. पावसाळ्यात सोडलेल्या खरिपाच्या आवर्तनात साडेआठ टीएमटी पाणी धरणातून कमी झाले. त्यामुळे उन्हाळ्यात आवर्तन भेटण्याची शक्यता मावळली आहे..यंदा नेवासे तालुक्यात ३० टक्के पाऊस झाला. शेवगाव आणि पाथर्डी तालुक्यात २० टक्के पाऊस झाल्याने शेतपिकांची वाताहत झाली. जुलै कोरडा तर १५ ऑगस्टपर्यंत पावसाने ताण दिला. त्यामुळे २१ ऑगस्ट रोजी मुळा धरणातून ५०० क्यूसेकने कालव्यास पाणी सोडण्यात आले. वाढत जाऊन ते शेवटी १६५० क्यूसेकने ठेवण्यात आले. पावसाने ताण देऊनही मुळा धरण ऑगस्टमध्ये ९७.६५ टक्के भरले होते. पाण्याची लेवल १८१० फूट होती.शेतीचे आवर्तन संपल्यानंतर आज रावसाहेब पारखे यांच्याशी संपर्क साधला असता आज मंगळवारी लेवल १७९३.५५ फूट, तर साठा १६७१३ दशलक्ष फूट (६४.२८ टक्के) असल्याचे सांगण्यात आले. पाणी खर्चामध्ये मुळा नदीला बंधारे भरण्यासाठी सोडलेले पाणी गृहीत धरून साडेआठ टीएमसी पाणी खर्च झाले आहे..नेवासे, शेवगाव आणि पाथर्डीत अत्यल्प पाऊस झाल्याने भरणे उरकण्यास वेळ लागत होता. जास्त दिवस आवर्तन राहिल्याने पाझर जास्त प्रमाणात झाला. नियोजन म्हणून आवर्तनाचे रोज अपडेट घेत होतो. या आवर्तनात सातपेक्षा थोडे जास्त टीएमसी पाणी लागले. ज्यांचे अगोदरच भरणे झाले तेच ओरड करीत असून आम्ही शेवटच्या शेतकऱ्याचे भरणे होऊन दिले आहे. - विठ्ठल लंघे, आमदार, नेवासे.दुष्काळजन्य स्थिती लक्षात घेऊन धरणातून यानंतर दोन आवर्तन होतील, असे नियोजन अपेक्षित होते. बहुतेक गावात गेल्यानंतर शेतकरी भेट घेऊन पाण्याची नासाडी होत असल्याच्या तक्रारी करीत होते, यातच खरे वास्तव समजू शकता. - शंकरराव गडाख, माजी आमदार, नेवासेपूर्वी एक एकरचे भरणे चार-पाच तासांत व्हायचे मात्र पाऊस झाला नसल्याने आता एक एकर भरण्यास आठ ते नऊ तास लागत होते. पाणी गळती अधिक प्रमाणात झाली. - संदीप पवार, उपअभियंता, घोडेगाव.खरिपाचे बहुतेक पिके अगोदरच वाया गेलेली असताना दुष्काळाची गंभीरता लक्षात घेऊन पाण्याची काटकसर आवश्यक होती. शेवगाव व नेवासेचे आमदार व अधिकाऱ्यांनी नियोजन करणे आवश्यक होते. वाहवा व्हावी, याकरिता शेताऐवजी पाणी ओढे-नाल्यास सोडले गेले. - रावसाहेब काळे, शेतकरी, कौठाआकडे बोलतात (एका आवर्तनास खर्च) पहिले आवर्तन १९७२ ला सुरू २०१७ : ६७०० टीएमसी २०१८ : ७१९३ टीएमसी २०२६ : ८६७८ टीएमसी.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.