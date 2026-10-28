अहिल्यानगर

Mula Dam Water: ‘मुळा’चे सर्वात मोठे आवर्तन बंद, नियोजनावर संताप ; साडे आठ टीएमटी पाणी संपले

8.5 TMC Water Used: मुळा धरणाचे ६५ दिवस चाललेले शेतीचे आवर्तन बंद झाले असून, त्यासाठी सुमारे साडेआठ टीएमसी पाणी खर्च झाल्याचे वृत्त आहे. राहुरी, नेवासे, शेवगाव आणि पाथर्डी तालुक्यांत दुष्काळी परिस्थितीमुळे पाणी नियोजनावर प्रश्न उपस्थित होत आहेत.
Mula Dam’s 65-day irrigation cycle ends after around 8.5 TMC of water was used.

Mula Dam’s 65-day irrigation cycle ends after around 8.5 TMC of water was used.

esakal

सकाळ वृत्तसेवाविनायक दरंदले
Updated on

सोनई : राहुरी, नेवासे, शेवगाव आणि पाथर्डी तालुक्यासाठी मुळा धरणाच्या ५४ वर्षांच्या इतिहासात सर्वात मोठे शेतीकरिताचे आवर्तन अखेर ६५ दिवसांनंतर बंद झाले. पावसाळ्यात सोडलेल्या खरिपाच्या आवर्तनात साडेआठ टीएमटी पाणी धरणातून कमी झाले. त्यामुळे उन्हाळ्यात आवर्तन भेटण्याची शक्यता मावळली आहे.

Loading content, please wait...
water
Water Conservation
mula
Mula Dam
Marathi News Esakal
www.esakal.com