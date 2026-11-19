पाथर्डी: तालुक्यातील मुंगूसवाडे येथील पाणीटंचाई, जनावरांसाठी पाण्याची व्यवस्था, चारा छावणी, चारा डेपो, बंद करण्यात आलेली रेशनकार्ड पूर्ववत सुरू करणे, रोजगार हमी योजनेअंतर्गत कामे उपलब्ध करून देण्याच्या मागण्यांसाठी ग्रामस्थांनी बुधवारी (दि. १८) खरवंडी-भालगाव रस्त्यावर रास्तारोको आंदोलन केले. .Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.आंदोलनामुळे प्रशासनाला ग्रामस्थांच्या रोषाला सामोरे जावे लागले. गावातील विविध समस्यांबाबत ग्रामस्थांनी यापूर्वी तहसीलदार, पोलिस निरीक्षक, गटविकास अधिकारी व ग्रामपंचायतीला निवेदन दिले होते. मात्र, मागण्यांवर ठोस कार्यवाही होत नसल्याने ग्रामस्थांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन केले. नायब तहसीलदार दिग्विजय पाटील व गटविकास अधिकारी राजेंद्र धस यांनी आंदोलकांची भेट घेतली..आंदोलनादरम्यान ग्रामस्थांनी गावातील विविध प्रश्नांवर प्रशासनातील अधिकाऱ्यांना धारेवर धरले. पात्र लाभार्थ्यांची बंद केलेली रेशनकार्डे सुरू करावीत, जनावरांसाठी वाढीव पाणी टँकर मंजूर करून नियमित खेपा कराव्यात, चारा छावणी सुरू करावा आदी मागण्या करण्यात आल्या. यावेळी आबासाहेब खेडकर, प्रवीण हिंगे, रामनाथ खेडकर, मारुती खेडकर, गोटू बांगर, गोकूळ बांगर, विठ्ठल हिंगे, सुनील भारती, सुधाकर खेडकर, सुभाष खेडकर, नंदू चव्हाते, श्यामराव हिंगे, गणेश हिंगे उपस्थित होते..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...मुंगूसवाडे गावातील नागरिक, शेतकरी आणि पशुपालक अनेक दिवसांपासून पाणीटंचाई व दुष्काळाच्या झळा सोसत आहेत. जनावरांना पाणी व चारा मिळत नसताना प्रशासन मात्र दुर्लक्ष करीत आहे.- आबासाहेब खेडकर, माजी उपसरपंच .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.