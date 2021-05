नगरचे लॉकडाउन शिथिल! काय चालू, काय बंद?

नगर ः नगर शहरातील कोरोना रुग्ण संख्या कमी होत आहे. त्यामुळे महापालिका आयुक्‍त शंकर गोरे यांनी लॉकडाउनमध्ये शिथिलता आणली आहे. त्यासंदर्भातील त्यांनी आदेश काढला आहे. त्यामुळे हातावर पोट असलेल्या नागरिकांना दिला मिळाला आहे. मात्र, त्याच वेळी शहरातील कोरोना रुग्णांची संख्या वाढण्याची भीतीही व्यक्‍त केली जात आहे.

महापालिका आयुक्‍त गोरे यांनी महाराष्ट्र दिनाच्या दिवशी मार्केट यार्ड परिसर व शहराची पाहणी करून 3 मे पासून शहरात कडक लॉकडाउन जाहीर केला होता. या कडक लॉकडाउनला 15 मेपर्यंत मुदतवाढही देण्यात आली होती.

मागील आठवड्याभरातील कोरोना रुग्णांची कमी होत असलेली संख्या पाहता, तसेच शेतकरी संघटना व व्यापाऱ्यांची वाढती मागणी लक्षात घेता आयुक्‍त गोरे यांनी लॉकडाउन शिथिल करण्याचा निर्णय आज घेतला. त्यानुसार आजपासून (शनिवार) शहरात लॉकडाउन शिथिल होणार आहे. त्यामुळे शहरात जीवनावश्‍यक सेवा सुरू राहतील. मात्र, त्यांनाही ठराविक वेळ देण्यात येणार आहे. तसेच सोशल डिस्टन्सच्या नियमांचे पालन करण्याचे बंधनही घालून दिले आहे.

वेळ न पाळल्यास होईल कारवाई

कृषी दुकानांना सकाळी 9 ते सायंकाळी 4 वाजेपर्यंत विक्रीस परवानगी दिली आहे. हे साहित्य वाहतुकीसाठी सकाळी 11 ते दुपारी 1 हा वेळ देण्यात आला आहे. नियम तोडल्यास पाच हजारांचा दंड, दुसऱ्यांदा पाच हजारांचा दंड व दुकान सील करण्यात येणार आहे. किराणा दुकानांना व भाजीपाला विक्रीस सकाळी 7 ते 11 ही वेळ देण्यात आली आहे. अंडी, मटन, चिकन व मासे विक्रीला सकाळी 7 ते 11 ही वेळ दिली आहे, असे महापालिका आयुक्‍तांच्या आदेशात म्हटले आहे.

हे चालू राहणार

* वैद्यकीय सेवा, औषध दुकाने

* अत्यावश्‍यक सेवेसाठी पेट्रोल पंप नियमित वेळेनुसार सुरू राहतील

* घरपोच गॅस वितरण सेवा

* सर्व बॅंका

* दूध व दुग्धजन्य पदार्थ विक्री, पशुखाद्य विक्री

* कृषिकेंद्र

* किराणा दुकाने

* भाजीपाला व फळे

* अंडी, मटन, चिकन व मासे

