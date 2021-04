बाळासाहेब बोराटेंच्या नगरसेवकपदाबाबत तुम्हीच निर्णय घ्या, आयोगाचं महापालिकेला पत्र

नगर ः नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याबाबत दिलेले निवेदन राज्य निवडणूक आयोगाने आवश्‍यक त्या कार्यवाहीसाठी महापालिका आयुक्‍तांकडे पाठविले आहे, अशी माहिती माजी नगरसेवक संजय घुले यांनी दिली. घुले यांनी बोराटे यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी करणारे निवेदन 15 जानेवारी रोजी राज्य निवडणूक आयोगाकडे पाठविले होते. त्यात बोराटे यांनी त्यांच्या मालकीच्या जागेवर अनधिकृत मोबाईल मनोरा उभारल्याचा, महापालिकेचा कर थकविल्याचा व महापालिका निवडणुकीवेळी प्रतिज्ञापत्रात खोटी माहिती दिल्याचा आरोप करून, त्यांचे नगरसेवकपद रद्द करण्याची मागणी केली होती. या निवेदनानुसार राज्य निवडणूक आयोगातील कक्ष अधिकारी प्रदीप परब यांनी महापालिका आयुक्‍तांना पत्र देऊन पुढील आवश्‍यक ती कार्यवाही करण्याच्या सूचना केल्या आहेत. घुले यांनी महापालिका निवडणूक बोराटे यांच्या विरोधात लढविली होती. घुले यांनी निवडणूक प्रक्रियेच्या वेळीच बोराटे यांच्या विरोधात न्यायालयात अर्ज केला होता. याबाबत बोराटे यांना विचारले असता, ही बाब न्यायप्रविष्ट असल्याने प्रतिक्रिया देण्यास त्यांनी नकार दिला. अहमदनगर

Web Title: Municipal Corporation should take a decision regarding the corporator post of Balasaheb Borate