नगर तालुका (अहमदनगर) : तालुक्‍यातील नऊ आरोग्य केंद्रांतून आजवर चार हजार 292 कोरोनाबाधित रुग्णांनी उपचार घेतले. त्यांपैकी तीन हजार 902 जण बरे होऊन घरी गेले, तर 268 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. आज अखेर 122 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.



नगर तालुका पंचायत समितीमार्फत तालुक्‍यात नऊ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे कार्यान्वित आहेत. त्यांपैकी मेहेकरी केंद्रावर 247, देवगाव केंद्रावर 649, जेऊर केंद्रावर 448, चास केंद्रावर 584, टाकळी काझी केंद्रावर 342, वाळकी केंद्रावर 599, देहरे केंद्रावर 739, रुईछत्तिशी केंद्रावर 238, तर टाकळी खातगाव केंद्रावर 446 रुग्णांवर उपचार करण्यात आले. बुऱ्हाणनगर 220, नागरदेवळे 333, वडारवाडी 79, पोखर्डी 59, शेंडी 65, अकोळनेर 150, सारोळा कासार 121, दरेवाडी 144, वाळकी 165, अरणगाव 113, वडगाव गुप्ता 228, नवनागापूर 284 व निंबळक येथे कोरोनाबाधित 124 रुग्ण आतापर्यंत आढळून आले आहेत. दरम्यान, आज सायंकाळी 6 वाजेपर्यंत नगर तालुक्‍यात 74 नव्या रुग्णांची भर पडली आहे.

