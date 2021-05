बेल्हेकरवाडी येथील रेणुका दरबारचे पिठाधिक्ष नाना महाराज यांचे निधन

सोनई (अहमदनगर) : बेल्हेकरवाडी येथील प्रसिद्ध रेणुका दरबार काचमंदीरचे पिठाधिक्ष शामराव हरीभाऊ जोशी उर्फ नाना महाराज (वय-८५) यांचे वृध्दापकाळाने निधन झाले आहे. आज त्यांचा अंत्यविधी होणार आहे. स्व. हरीहरानंद आप्पा महाराज यांच्या मार्गदर्शनाखाली बेल्हेकरवाडी व औरंगाबाद येथे दोन आश्रम कार्यरत आहेत. (Nana Maharaj the chairperson of renuka darbar passed away)

बेल्हेकरवाडी येथे नाना महाराज तर औरंगाबाद येथे आप्पा महाराज काम पाहत आहेत. भारतभर पायी प्रवास करत प्रबोधन व धार्मिक काम करत असलेल्या आण्णा महाराज यांचा वारसा त्यांनी व्यवस्थित पुर्ण केला. येथील रेणुकादेवी काचमंदीर राज्यात व देशात नावारुपाला आणण्यात त्यांचा मोलाचा वाटा आहे. त्यांच्या मागे एक भाऊ, तीन मुलगे,एक मुलगी व नातवंडे असा परिवार आहे. यज्ञेश्वर महाराज, ज्ञानेश्वर महाराज व डाॅ.रामेश्वर जोशी यांचे ते वडील होत.

