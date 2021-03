नाथाभाऊंनी सांगितली दिलीप गांधी, अनिल राठोड यांच्या कामाची पद्धत

नगर ः भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांनी भाजपचे माजी मंत्री (स्व.) दिलीप गांधी यांच्या कुटुंबियांची भेट घेऊन सांत्वन केले. तसेच शिवसेना कार्यालयात भेट देऊन शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते (स्व.) अनिल राठोड यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. (स्व.) गांधी यांचे दिल्लीत कोरोनामुळे निधन झाले. खडसे यांनी गांधी कुटुंबियांची भेट घेऊन त्यांचे सांत्वन केले. गांधी यांनी आयुष्यभर भाजपचे काम निष्ठेने केले. त्यांच्या निधनाच्या वृत्ताने धक्का बसला. नगरच्या विकासासाठी त्यांचा कायम आग्रह असे. कोणतेही काम हाती घेतल्यानंतर त्याचा पाठपुरावा करणे व ते काम पूर्ण करणे, हे त्यांचे स्वभाव वैशिष्ट्य होते. त्यांचे काम नेहमीच स्मरणात राहिल, अशा शब्दांत त्यांनी गांधी यांना श्रद्धांजली वाहिली. या वेळी माजी नगरसेवक सुवेंद्र गांधी तसेच कुटुंबिय उपस्थित होते. खडसे यांनी नगरमधील शिवसेना कार्यालयास भेट देऊन राठोड यांचा यांना श्रद्धांजली अर्पण केली. राठोड यांच्या आठवणींना त्यांनी उजाळा दिला. यावेळी शहरप्रमुख दिलीप सातपुते, युवासेना जिल्हाध्यक्ष विक्रम राठोड, माजी शहरप्रमुख संभाजी कदम, माजी महापौर अभिषेक कळमकर, नगरसेवक बाळासाहेब बोराटे, उपजिल्हाप्रमुख गिरीष जाधव, संजय शेंडगे, अनिल बोरुडे, गणेश कवडे आदी उपस्थित होते.

Web Title: Nathabhau explained the working method of Dilip Gandhi and Anil Rathore