राशीनमध्ये नवरात्रौत्सव साध्या पद्धतीने होणार

राशीन : राज्यातील लाखो भाविकांचे श्रध्दास्थान राशीनच्या जगदंबा देवीचा शारदीय नवरात्र उत्सव भाविकांशिवाय साध्या पध्दतीने पार पडणार आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर यावर्षीचा यात्राैत्सव रद्द करण्यात आल्याचा निर्णय कर्जत येथे झालेल्या प्रशासकीय बैठकित घेण्यात आला. दरवर्षी प्रथेप्रमाणे साजरा होणारा जगदंबा देवीचा शारदीय नवरात्रोत्सव यंदा 17 ऑक्टोबर रोजी पासुन सुरू होत आहे.मात्र कोरोना संसर्गाचा काळ असल्याने हा उत्सव बंद दरवाजाच्या आत साध्या पध्दतीने साजरा करण्याचे आवाहन प्रांत अधिकारी अर्चना नष्टे यांनी केले. या बैठकीस प्रांताधिकारी अर्चना नष्टे, उपविभागीय पोलीस अधिकारी अण्णासाहेब जाधव, तहसीलदार नानासाहेब आगळे, पोलीस निरीक्षक सुनील गायकवाड,जगदंबा देवस्थान विश्वस्त मंडळाचे अध्यक्ष निळकंठ देशमुख,उपाध्यक्ष बाबासाहेब राजेभोसले,विश्वस्त सुनिल रेणूकर,अरूण रेणूकर,सुभाष रेणूकर,शरद शेटे,राशीनचे उपसरपंच शंकर देशमुख यांच्यासह ग्रामस्थ उपस्थित होते. यावेळी नष्टे म्हणाल्या की,शासकीय नियमानुसार संचार बंदी लागू असल्याने मंदिर परीसरात कोणालाही येण्यास परवानगी नाही.परीसरात चोख पोलीस बंदोबस्त असणार आहे.नवरात्रातील देवीची पांरपारीक दैनदिंन पुजाअर्चा पुजारी यांचे हस्ते होईल. काही मोजके सेवेधा-यांच्या उपस्थितीत हा उत्सव होईल.मंदिरामध्ये कोणालाही प्रवेश मिळणार नाही.या काळात पार पडणारे घटस्थापना,आरती,धुपारती आदी विधी हे सोशल माध्यमाच्या साह्याने भाविकांना दाखवण्यात येणार आहे. यंदा कोरोनाची पार्श्वभुमीवर श्रद्धा व सरकारी नियम यांचा मेळ घालून उत्सव पार पाडण्यास भाविकांनी सहकार्य करावे, नियमांचे उल्लंघन होणार नाही याची सर्वांनी काळजी घ्यावी असेही प्रांताधिकारी नष्टे म्हणाल्या. यावेळी उपविभागीय पोलिस अधीक्षक अण्णासाहेब जाधव म्हणाले की,भाविकांनी कोरोना साथ रोगाच्या पार्श्वभूमीवर मंदिर परिसरात फिरकू नये.मंदिर परिसरांमध्ये 24 तास चोख पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात येणार आहे.भाविकांनी सहकार्य करावे असे आवाहन केले .

संपादन - अशोक निंबाळकर

