सरकारमुळे संसार उघड्यावर, राष्ट्रवादीने थापल्या रस्त्यावर भाकरी

श्रीगोंदे : सर्वच आघाड्यांवर भाववाढ झाल्याने सर्व सामान्यांना दररोजचे जगणेही मुश्कील झाले आहे. पोटापाण्याचीही त्यांना भ्रांत झाल्याने संसार उघड्यावर येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने गॅस व इंधन दरवाढ केल्याचा निषेधार्थ राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या महिला आघाडीच्या पदाधिकाऱ्यांनी तहसील कार्यालयापुढेच चुलीवर भाकरी थापत अनोखे आंदोलन केले. तहसीलदार प्रदीपकुमार पवार यांना निवेदन देण्यात आले.

महिला तालुकाध्यक्ष मीनल भिंताडे म्हणाल्या, की आंतरराष्ट्रीय बाजारात कच्च्या तेलाच्या किंमती कमी असतानाही, केंद्र सरकार वारंवार गॅस व इंधन दरवाढ करून सर्वसामान्य जनतेला महागाईच्या खाईत लोटत आहे. कोरोनामुळे आधीच अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. व्यवसायावर अनिष्ट परिणाम झाला. अशा परिस्थितीमुळे सर्वसामान्यांचे आर्थिक बजेट कोसळले आहे. केंद्र सरकार रोजच गॅस व इंधन दरवाढ करीत आहे. तालुकाध्यक्ष हरिदास शिर्के, नगराध्यक्ष शुभांगी पोटे, मनीषा शेलार, सीमा गोरे, कल्याणी लोखंडे, शोभा शिर्के, विद्या आनंदकर, निर्मला डफळ, आशा शेलार, गीता गायकवाड, मृणाली शेलार, मुकुंद सोनटक्के, ऋषिकेश गायकवाड आदी उपस्थित होते.

Web Title: The NCP made bread on the streets