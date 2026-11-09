Ahilyanagar News: नेवाशाच्या विकासासाठी ५९.४० कोटींची मंजुरी; विठ्ठल लंघे यांच्या पाठपुराव्याला यश ; कुंभमेळ्यामुळे रस्त्यांचे भाग्य उजळले

नेवासे शहर: आगामी सिंहस्थ कुंभमेळा २०२७ च्या पार्श्वभूमीवर नेवासे तालुक्यातील रस्ते विकास आणि पायाभूत सुविधांच्या बळकटीकरणासाठी राज्य शासनाने चार महत्त्वपूर्ण विकासकामांना एकूण ५९ कोटी ४० लाख रुपयांची प्रशासकीय मंजुरी दिली आहे. आमदार विठ्ठल लंघे यांनी या कामांसाठी शासनस्तरावर केलेल्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांना आणि पाठपुराव्याला यश आले आहे. या निर्णयामुळे तालुक्यातील रस्ते वाहतुकीला मोठी चालना मिळणार आहे..सिंहस्थ कुंभमेळ्यानिमित्त नाशिक, शिर्डी, श्रीक्षेत्र शनिशिंगणापूर, तसेच परिसरातील धार्मिक स्थळांना भेट देणाऱ्या भाविकांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होण्याची शक्यता आहे. या पार्श्वभूमीवर नेवासे तालुक्यातील प्रमुख रस्त्यांचे मजबुतीकरण, रुंदीकरण आणि आवश्यक ठिकाणी पुलांची उभारणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे. भाविकांची सुरक्षित व सुरळीत वाहतूक होण्याबरोबरच स्थानिक नागरिक, शेतकरी, व्यापारी आणि प्रवाशांनाही दर्जेदार रस्ते सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी लंघे यांनी संबंधित विभागांकडे सातत्याने पाठपुरावा केला होता..मंजूर करण्यात आलेल्या विकासकामामध्ये रामा-६६ ते शनिशिंगणापूर ते कांगोणी रस्ता सुधारणा - ७ कोटी ८४ लाख रुपये, सोनई-घोडेगाव-कुकाणे रस्ता (रामा-६६) सुधारणा व लहान पुलाचे बांधकाम-१३ कोटी ९६ लाख रुपये, सोनई-कांगोणी ते अहिल्यानगर-छत्रपती संभाजीनगर रस्ता (प्र. जि. मा. १८९) मजबुतीकरण - २१ कोटी ९७ लाख रुपये, कांगोणी-खरवंडी आणि खरवंडी-वडाळा बहिरोबा रस्ता सुधारणा - १५ कोटी ६३ लाख रुपये. या चारही विकासकामांसाठी एकूण ५९ कोटी, ४० लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला असून, नेवासे तालुक्यातील प्रमुख रस्त्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने हा महत्त्वपूर्ण निर्णय ठरणार आहे..आमदार लंघे यांनी मतदारसंघातील रस्ते, पाणीपुरवठा, वीज, आरोग्य आणि इतर मूलभूत सुविधांच्या विकासासाठी शासनस्तरावर सातत्याने पाठपुरावा सुरू ठेवला आहे. त्याचाच एक महत्त्वपूर्ण टप्पा म्हणून कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर या चार विकासकामांना मंजुरी मिळाली आहे.कुंभमेळा २०२७ हा नेवासे तालुक्याच्या विकासासाठी एक महत्त्वपूर्ण संधी आहे. कुंभमेळ्यानिमित्त येणाऱ्या लाखो भाविकांना सुरक्षित व सुलभ वाहतूक सुविधा उपलब्ध करून देण्याबरोबरच तालुक्यातील नागरिकांना कायमस्वरूपी दर्जेदार रस्ते मिळावेत, हा आमचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा करून ५९ कोटी ४० लाख रुपयांच्या चार महत्त्वपूर्ण विकासकामांना मंजुरी मिळविण्यात यश आले आहे.- विठ्ठल लंघे, आमदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.