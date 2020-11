आपुले मरण पाहिले म्या डोळानं; जिवंत व्यापाऱ्याच्या निधनाची बातमी प्रसिद्ध

नेवासे (अहमदनगर) : ऐकीव माहिती व सोशल मीडियावरील फेक पोस्टची शहानिशा न करता, अति उताविळ 'न्यूज पोर्टल' व काही नागरिकांनी कोरोनाबाधित प्रतिष्ठित व्यापाऱ्याची निधनाची बातमी सोशल मीडियावर व्हायरल केली. पण त्यामुळे रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या व्यापाऱ्यासह त्यांचे कुटुंब व नातेवाईकांना दोन दिवस मोठा मनस्ताप सहन करावा लागला. शहरातील एका प्रतिष्ठित व्यापाऱ्याला कोरोनाची लागण झाल्याने नगर येथील खासगी रुग्णालयात उपचार घेत आहेत. दरम्यान सोमवारी दुपारी ठणठणीत रुग्णाच्या निधनाची व त्यापाठोपाठ भावपूर्ण श्रद्धांजलीच्या पोस्टचा सोशल मीडियावर महापूर सुरू झाला. याच पोस्टच्या आधारे काही न्यूज पोर्टलने कोणतीही शहानिशा न करता, सोशल मीडियावर बातमी प्रसिद्ध केली. न्यूज पोर्टलच्या बातमीमुळे व्यापारी परिवाराचे सांत्वन करण्यासाठी त्यांचे नातेवाईक, सगेसोयरे व मित्रांनी थेट त्यांचे घर गाठले. काहींनी फोनवर सांत्वन करण्यास सुरुवात केली. मात्र, याबाबत रुग्णाच्या घरातील सदस्यांनाच माहिती नव्हती. न्यूज पोर्टलवरील बातमी पाहून या परिवाराला मोठा धक्का बसला. घरातील माणूस गेला आणि आपल्याला साधी कल्पनाही नाही, या विचाराने हा परिवार पुरता निशब्द झाला. काहींनी लगेच रुग्णाजवळ थांबलेल्या नातेवाईकांना फोन केला. डॉक्‍टरांकडे विचारपूस केली असता, रुग्णावर उपचार सुरू असल्याची माहिती मिळाली आणि संपूर्ण परिवारासह नातेवाईकांचा जीव भांड्यात पडला. न्यूज पोर्टलवरील बातमीमुळे सोमवारी अनेक नातेवाईक, मित्र रुग्णांच्या घरी येत आहेत. सातत्याने फोनवर सांत्वन करीत आहेत. त्यामुळे प्रत्येकाला समजून सांगता सांगता हा परिवार मेटाकुटीला आला आहे. कुटुंबाला मानसिक त्रास न्यूज पोर्टल व सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या बातमीमुळे आमच्या परिवाराला खूप मोठा मानसिक त्रास सहन करावा लागला. आमचा माणूस जीवन मरणाची लढाई लढत असताना, त्यांच्याविषयी खोटी माहिती पसरविल्याने मनाला तीव्र वेदना व दुःख झाले. अशा चुकीच्या बातम्यांमुळे किती त्रास होतो, हे आमच्या परिवाराने अनुभवले, अशी प्रतिक्रिया संबंधित कुटुंबीयांनी दिली. समाजात चुकीची माहिती किंवा अफवा पसरवणे कायद्याने गुन्हा आहे. याबाबत संबंधितांची तक्रार आल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल.

- सुदर्शन मुंडे, उपविभागीय पोलिस अधिकारी, शेवगाव न्यूज पोर्टलचा सर्वत्र सुळसुळाट झाला आहे. स्पर्धेत टिकण्याच्या नादात बातम्यांची विश्वासार्हता खालावली आहे. न्यूज पोर्टलवर कोणाचेच बंधन नसल्याने कोणतीही शहानिशा न करता, बातम्या प्रसिद्ध केल्या जातात. हा प्रकार पत्रकारितेला घातक आहे. जिल्हाधिकारी, जिल्हा माहिती अधिकाऱ्यांनी पोर्टलवर बंधने आणावेत, यासाठी त्यांच्याकडे संघटनेच्या माध्यमातून तक्रार करणार आहे.

- बाळासाहेब नवगिरे, अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामीण पत्रकार संघटना, नगर संपादन - सुस्मिता वडतिले

Web Title: News of the death of a Corona trader has gone viral on social media on the news portal by some citizens of Nevasa