मिरजगावात नो मास्क, नो एन्ट्री

मिरजगाव : येथील मुख्य बाजारपेठेत विनामास्क फिरणाऱ्या नागरिकांवर व दुकानात गर्दी असणाऱ्या दुकान चालकांवर दंडात्मक कारवाई केली. मिरजगाव परिसरात वाढणारा कोरोनाचा

प्रादुर्भाव व लोकांमध्ये वाढलेला निष्काळजीपणा या पाश्वभूमीवर प्रशासनाकडून ही कारवाई करण्यात आली. तहसीलदार नानासाहेब आगळे, गटविकास अधिकारी अमोल जाधव, ग्रामविकास अधिकारी प्रताप साबळे, तलाठी घुले, पोलीस कर्मचारी रवींद्र वाघ, जितेंद्र सरोदे यांनी नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई केली. सायंकाळी उशिरापर्यंत ही कारवाई सुरु होती. आठवड्यात परिसरात वाढत असलेल्या रुग्णांची संख्या पाहता प्रशासनाकडून नागरिकांना मास्क घालण्याचे आवाहन केले. ज्या दुकांमध्ये नियमापेक्षा जास्त गर्दी आढळून आली, अशा दुकानदारांवर कारवाई करून दुकाने सील करण्यात आली.



Web Title: No mask no entry in Mirajgaon