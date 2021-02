आधार कार्ड हरवले असले तरी नो टेन्शन, डाउनलोड करा तेही फुकट

अहमदनगर ः कोणत्याही सरकारी कामासाठी आधार कार्ड आवश्यक आहे. त्यामुळे लोकं ते खिशात किंवा पाकिटात ठेवतात. बहुतांशी वेळा ते गहाळही होते. चोरी झाले तर अशा परिस्थितीत पुन्हा नवीन आधार कार्ड कसे मिळू शकेल. येथे आम्ही तुम्हाला या पद्धतीविषयी सांगत आहोत, ज्याद्वारे तुम्हाला आधार कार्ड मिळू शकेल.



ई-आधार डाउनलोड कसे करावे

पैसे खर्च न करता एखाद्याला आधार कार्ड मिळू शकेल आपण यूआयडीएआय वेबसाइटवरून आधार पुन्हा मुद्रित करू शकता आजच्या काळात आधार एक महत्त्वपूर्ण कागदपत्र बनला आहे. बँकेत खाते उघडण्यापासून आधार काम करतो. आधारमध्ये दिलेली संख्या ही एक विशिष्ट ओळख क्रमांक आहे. जो देशातील प्रत्येक भागातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी वैध ओळख प्रमाणपत्र आहे. आता जर आधार कार्ड हरवले किंवा चोरी झाले तर अशा परिस्थितीत पुन्हा नवीन आधार कार्ड कसे मिळू शकेल. आम्ही आपल्याला या पद्धतीबद्दल सांगत आहोत, ज्याद्वारे आपण कोणतेही पैसे खर्च न करता आधार कार्ड मिळवू शकता. ई-आधार कसे डाउनलोड करावे:

सर्व प्रथम ई आधार डाउनलोड करण्यासाठी, यूआयडीएआयच्या अधिकृत वेबसाइटवर जा आणि नंतर आधार डाउनलोडवर क्लिक करा. यानंतर वापरकर्त्याला आधार नंबर किंवा एनरोलमेंट आयडी किंवा व्हर्च्युअल आयडी टाकावा लागतो. यानंतर, कॅप्चा प्रविष्ट करा. आता सेंड ओटीपीवर क्लिक करा. त्यानंतर वापरकर्त्याला आधारशी जोडलेल्या मोबाइल नंबरवर 6 अंकी ओटीपी मिळेल. ओटीपीची नोंदणी केल्यानंतर वापरकर्त्याला दोन प्रश्न विचारले जातील. पहिला प्रश्न तुम्हाला माहित आहे की तुम्ही यूआयडीएआय वेबसाइटवरून आधार पुन्हा मुद्रित करू शकता. दुसरा प्रश्न असा असेल की वापरकर्त्यास पुन्हा मुद्रित केल्यानंतर दिलेल्या पत्त्यावर किती दिवसांत आधार वितरणाची आवश्यकता आहे. आपल्या आवडीनुसार या दोन प्रश्नांची उत्तरे द्या आणि खाली ई-आधार डाउनलोडवर क्लिक करा. हेही वाचा - दादा म्हणाले, थांबा तुमचे धोतरच फेडतो आता कोणत्याही वेळी, कोणत्याही किंमतीशिवाय वापरकर्त्याची पीडीएफ फाइल डाउनलोड केली जाईल, जी वापरकर्त्यास त्यांच्या फोनमध्ये सॉफ्ट कॉपी ठेवू शकेल. अशाप्रकारे, एक रुपयाही खर्च न करता आपल्याला पुन्हा कार्ड मिळेल. हा धोकादायक व्हायरस टाळण्यासाठी गुगल क्रोमचा वापर, सरकारने 7 विनामूल्य साधने जाहीर केली. आधार क्रमांक माहिती नसेल तरीही जर आपले आधार कार्ड हरवले तर ते शोधणे शक्य आहे. जरी आपल्याला आधार नंबर माहित नसेल तरीही आपण आधार शोधू शकता. आता आपण विचार करीत असाल की जेव्हा आम्हाला आधार क्रमांक माहित नसेल तर मग ते कसे सापडेल. यासाठी वापरकर्त्याला यूआयडीएआयची वेबसाइट उघडावी लागेल आणि तेथील साइट स्क्रोल करावी लागेल. यात, वापरकर्त्यास तळाशी एक संपर्क पर्याय दिसेल. टोल फ्री नंबर 1947. या टोल फ्री क्रमांकावर कॉल करायचा आहे. एकदा कॉल आला की ग्राहकांची काळजी तुमच्याकडून घेतली जाईल. यामध्ये प्रथम वापरकर्त्यास त्याचे नाव, पत्ता, मोबाइल नंबर, राज्य आणि पिनकोड विचारला जाईल. एकदा सर्व माहिती योग्य झाल्यावर ग्राहकाला त्याचा आधार क्रमांक काळजीपूर्वक कळविला जाईल. एकदा ग्राहक सेवेकडून आधारची माहिती मिळाल्यानंतर आपला आधार पुन्हा डाउनलोड केला जाऊ शकतो.

ई आधार कार्डची पीडीएफ फाइल उघडण्यासाठी 8 अंकी संकेतशब्द आवश्यक आहे.

