By

सोनई (अहमदनगर) : वडाळा बहिरोबा ग्रामपंचायतीने रेमडेसिव्हीर काळाबाजार प्रकरणानंतर गावातील कोविड सेंटरला परवानगीच्या नावाखाली नोटीस (notice) बजावली आहे. दोन दिवसांत खुलासा करा, अन्यथा गुन्हा दाखल केला जाईल, असा इशारा देण्यात आला आहे. (Notice of Wadala Gram Panchayat to Covid Center in Remedisivhir case)

हेही वाचा: ढील दिली, महागात पडली! पुन्हा नगर शहरात कडक लॉकडाउन

नगरच्या गुन्हे अन्वेषण पथकाने रविवारी (ता.९) वडाळा बहिरोबा येथील एका हाॅटेलसमोर छापा टाकून रेमडेसिव्हीर काळाबाजार प्रकरणी रामहरी घोडेचोर (देवसडे ता.नेवासे), सागर हंडे (खरवंडी ता.नेवासे), आनंद थोटे (भातकुडगाव ता.शेवगाव), पंकज खरड (देवटाकळी ता.शेवगाव) या चार आरोपीस सहा रेमडेसिव्हीर इंजेक्शनसह अटक केली होती.

या प्रकरणातील एक आरोपी फरार आहे. तो या कोविड सेंटरचा संबंधित असल्याने वडाळा बहिरोबा ग्रामपंचायतीने शनिवारी (ता.१५) रोजी मासिक बैठकीत ठराव क्रमांक ६ नुसार मराठी मिशन संस्थेच्या एफ.जे.एफ.एम रुग्णालय संचलित कोविड सेंटरला नोटीस बजावली आहे. विनापरवानगी सेंटर सुरू करणे, वैद्यकीय कच-याची व्यवस्थित विल्हेवाट न लावता कचरा सार्वजनिक ठिकाणी टाकण्यासह अन्य बाबी नोटीसमध्ये नमूद करण्यात आल्या आहेत.

दोन दिवसांत खुलासा करा, अन्यथा साथरोग प्रतिबंध कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्याचा निर्णय ग्रामपंचायतीने घेतला आहे. गुन्हे अन्वेषण पथकाने वडाळा बहिरोबा येथे कारवाई केल्यानंतर संबंधित रुग्णालयाजवळील औषधाचे दुकान रात्रीतून बंद करण्यात आल्याने संशय वाढला आहे. रेमडेसिव्हीर काळाबाजारप्रकरणी फरार आरोपी कोविड सेंटरशी संबंधित असल्याने ग्रामस्थांत नाराजीचा सूर आहे. या प्रकरणी जिल्हाधिकारी व जिल्हा पोलिस प्रमुखांनी लक्ष द्यावे, अशी मागणी ग्रामस्थांतून होत आहे.(Notice of Wadala Gram Panchayat to Covid Center in Remedisivhir case)