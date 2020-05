आता वीजबिल भरा निःशुल्क ! 

नगर ः मोबाईल क्रमांकाची नोंदणी केलेल्या ग्राहकांना मोबाईलवर एसएमएसद्वारे महावितरणकडून वीजबिल पाठविण्यात येत आहे. नेटबॅंकिंगचा अपवाद वगळता, वीजबिलांचा "ऑनलाइन' भरणा करण्यासाठी याआधी 500 रुपयांपेक्षा अधिक रकमेवर शुल्क आकारण्यात येत होते; परंतु क्रेडिट कार्ड वगळता नेटबॅंकिंग, डेबिट कार्ड, कॅश कार्ड, यूपीआय, डिजिटल वॉलेटच्या माध्यमातून "ऑनलाइन'द्वारे होणारा वीजबिल भरणा आता निःशुल्क करण्यात आला आहे. तसेच, "ऑनलाइन' बिल भरण्यासाठी 0.25 टक्के सूट देण्यात येत आहे. नाशिक परिमंडळाचे मुख्य अभियंता ब्रिजपालसिंह जनवीर, अधीक्षक अभियंता संतोष सांगळे यांच्या निर्देशानुसार कर्मचारी घरबसल्या संवाद साधत आहेत. त्यात नाशिक शहर मंडळातील 112 कर्मचाऱ्यांनी 34 हजार 856 ग्राहक, मालेगाव मंडळातील 168 कर्मचाऱ्यांनी 29 हजार 810 ग्राहक, नगर मंडळातील 105 कर्मचाऱ्यांनी 32 हजार 978 ग्राहकांशी मोबाईलवर संपर्क साधला. मोबाईल ऍप, वेबसाइट, ऑनलाइन देयक भरणा, मीटर रीडिंग यांबाबतच्या त्यांच्या शंकांचे निरसन केले.

वीजबिल भरण्यासाठी ग्राहकांची गैरसोय होऊ नये, यासाठी घरबसल्या "ऑनलाइन'ची सोय उपलब्ध आहे. वीजग्राहकांसाठी महावितरण मोबाईल ऍपमध्ये सर्व प्रकारच्या सुविधा आहेत. त्यात प्रामुख्याने एकाच खात्यातून ग्राहकांना त्यांचा स्वतःच्या अनेक वीजबिलांचा भरणा करण्याची सोय आहे. सोबतच महावितरणने लघुदाब वीजग्राहकांना "ऑनलाइन' बिल भरण्यासाठी www.mahadiscom.in ही वेबसाइट व मोबाईल ऍपची सेवा उपलब्ध केली आहे. चालू व मागील वीजबिल पाहणे, त्याचा ऑनलाइन भरणा करण्यासह भरलेल्या पावतीचा तपशीलही मिळत आहे. सव्वा लाख ग्राहकांशी संवाद

लॉकडाउनमध्ये महावितरण कर्मचारी अखंडित वीजपुरवठा करण्यासह घरबसल्या ग्राहकांना मोबाईलवर ऑनलाइन सेवांची माहिती देत आहेत. नाशिक परिमंडळातील 105 अधिकारी- कर्मचाऱ्यांनी दहा दिवसांत एक लाख 32 हजार 978 ग्राहकांशी संपर्क साधल्याचे सांगण्यात आले.

Web Title: Now pay the electricity bill for free