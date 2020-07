नगरमध्ये कोरोनाचा दुपारी २३चा आकडा

नगर ः नगरमध्ये दिवसांतून एकदाच कोरोनाबाधितांचे रिपोर्ट यायचे. परंतु खासगी लॅबमध्ये तपासणी सुरू झाल्यानंतर त्यांचे अहवाल दिवसातून किमान तीनवेळा येत आहेत. प्रत्येक वेळी किमान २० ते २५ रूग्ण वाढत आहेत. जिल्हा सामान्य रुग्णालय येथील कोरोना टेस्ट लॅबमध्ये आज २३ जणांचे अहवाल पॉझिटिव्ह आढळून आले आहेत. यामध्ये नगर शहरातील १५, श्रीगोंदा येथील ०७ आणि पारनेर तालुक्यातील एका रुग्णाचा समावेश आहे. यामुळे जिल्ह्यात उपचार सुरू असलेल्या रुग्णांची संख्या आता ३१५ इतकी झाली आहे. बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या ६४९ इतकी झाली आहे. हेही वाचा - नगर महापालिकेत शिरला कोरोना आज बाधित आढळलेल्या रुग्णामध्ये पारनेर तालुक्यातील भाळवणी येथील ०१, श्रीगोंदा येथील झेंडा चौक येथील ०५ तसेच श्रीगोंदा शहरातील एक आणि तालुक्यातील वडळी येथील एक जण बाधित आढळून आले. नगर शहरात गवळी वाडा येथील ०९, चितळे रोड ०१, झेंडी गेट ०१, आणि शहराच्या मध्यवस्तीत ०४ जण बाधित आढळून आले आहेत. नोडल अधिकारी डॉ. बापूसाहेब गाडे यांनी ही माहिती दिली. संपादन - अशोक निंबाळकर

