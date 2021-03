कोरोनाचा आकडा रोज ५००, बाधितांचा आकडा ८२ हजार

नगर ः कोरोनाचे दिवसभरात नवे 456 रुग्ण वाढले आहेत. जिल्ह्यातील बाधितांची आतापर्यंतची एकूण संख्या 82 हजार 530 झाली आहे. दोघांचा मृत्यू झाल्याने मृत्युमुखी पडलेल्यांची संख्या 1 हजार 184 झाली आहे. जिल्हा शासकीय रुग्णालयाच्या प्रयोगशाळेत 167, खासगी प्रयोगशाळेत 226, तर अँटिजेन चाचणीत 63 रुग्ण आढळून आले. नव्या रुग्णांमध्ये नगर शहरातील 124 जणांचा समावेश आहे. कोपरगाव व राहाता या दोन तालुक्‍यांतील रुग्णवाढीनंतर श्रीरामपूर तालुक्‍यातील रुग्णांच्या प्रमाणातही लक्षणीय वाढ झाली आहे. कोपरगावात 74, राहात्यात 49 रुग्ण आढळून आले. श्रीरामपूर तालुक्‍यात नव्याने 53 रुग्ण वाढले आहेत. पारनेर 20, संगमनेर व श्रीगोंदे येथे प्रत्येकी 15, शेवगाव 13, कर्जत व नगर 11, पाथर्डी 10, नेवासे 8, जामखेड 7, अकोले 5, भिंगार 1, तर अन्य जिल्ह्यातील 2 रुग्णांचा यात समावेश आहे. उपचार सुरू असलेल्या रुग्णांची संख्या 2 हजार 912 झाली आहे. कोरोनाचे उपचार सुरू असलेल्या 509 रुग्णांना घरी सोडण्यात आले. बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या यामुळे 78 हजार 434 झाली आहे. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 95.4 टक्के झाले आहे.

Web Title: The number of corona patients is 500 per day