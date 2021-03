बापरे ! अहमदनगर जिल्ह्यात कोरोना रुग्णांची संख्या 80 हजारांवर

अहमदनगर : जिल्ह्यात दिवसभरात 449 कोरोनाबाधित आढळून आले. त्यामुळे जिल्ह्यात बाधितांच्या संख्येने 80 हजारांचा टप्पा ओलांडला आहे. आता जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांची संख्या 80 हजार 429 झाली आहे. आतापर्यंत 1172 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून, सध्या 2227 रुग्णावर उपचार सुरू आहेत.



जिल्हा रुग्णालयाच्या प्रयोगशाळेत 159, खासगी प्रयोगशाळेत 267, तर अँटीजेन चाचणीत 23 रुग्ण आढळून आले. त्यात नगर शहरात सर्वाधिक 156, राहाता 47, कोपरगाव 45, संगमनेर व पारनेर प्रत्येकी 23, श्रीगोंदे 18, नगर तालुका व पाथर्डी प्रत्येकी 16, राहुरी व श्रीरामपूर प्रत्येकी 15, नेवासे 11, शेवगाव 9, जामखेड 6, अकोले 5, भिंगार 1 आणि इतर जिल्ह्यांतील 4 रुग्णांचा समावेश आहे.



नगर शहरात दिवसेंदिवस रुग्णांची संख्या वाढत आहे. जिल्ह्यात राहाता व कोपरगाव तालुक्‍यांतील रुग्णसंख्या लक्षणीय वाढली आहे. संगमनेर तालुका कोरोनाबाबत सुरवातीपासूनच संवेदनशील राहिला आहे. या चारही ठिकाणी वाहतुकीच्या सुविधा जास्त असल्याने प्रवाशांची संख्या मोठी आहे. जिल्ह्याच्या दक्षिण भागातील तालुक्‍यात तुलनेने रुग्णवाढीचे प्रमाण कमी दिसते. श्रीगोंदे, पारनेर, पाथर्डी, नेवासे आणि नगर तालुक्‍यात रुग्णांचे प्रमाण वेगाने वाढते आहे. कोरोनामुक्‍त झालेल्या 325 रुग्णांना आज घरी सोडण्यात आले. त्यामुळे बरे झालेल्या रुग्णांची संख्याही 77 हजार 30 झाली आहे. रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण 95.77 टक्के झाले आहे.

