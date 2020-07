कोरोनाने केले पुन्हा कोपरगाव टार्गेट... 

कोपरगाव (नगर) : तालुक्यात कोरोनाने धुमाकूळ घातला असून आज 58 संशयित नागरिकांच्या तपासण्यामध्ये तब्बल 15 जणांचा कोरोनाचा अहवाल पॉझिटिव्ह आला आहे, अशी माहिती ग्रामीण आरोग्य केंद्राचे वैद्यकीय अधिकारी डॉ.कृष्णा फुलसुंदर यांनी दिली. कोपरगाव तालुक्यात 58 जणांची रॅपिड टेस्ट करण्यात आली. त्यात सुरेगाव ग्रामपंचायत हद्दीत एकाच घरातील तीन रुग्ण आढळले आहे. शहरातील स्वामी समर्थनगर येथे तब्बल 10 रुग्ण आढळले असून त्यात सहा पुरुष, चार महिलांचा समावेश आहे. शिंदे-शिंगी नगर येथील एक 14 वर्षीय मुलगी बाधित आढळली आहे. कोपरगाव बेट येथील 21 वर्षीय तरुण व डाऊच खुर्द येथे एक कोरोना बाधित आढळला आहे. एकाच दिवसात 15 रुग्ण वाढल्याची हि पहिलीच वेळ आहे. त्यामुळे नागरिकांत या साथीची भीती वाढली आहे. काल सायंकाळी आठ पेशंटचे चाचणी अहवाल पॉझिटिव्ह आले होते. लक्ष्मीनगर येथील दोन पुरुष, सुरेगाव येथील 27 वर्षीय पुरुष, शिंदे-शिंगीनगर येथील 49 वर्षीय पुरुष व एक 36 वर्षीय महिला या खेरीज स्वामी समर्थनगर येथील 54 वर्षीय महिला व 21 वर्षीय पुरुष व एक 66 वर्षीय महिला आदी 8 नागरिकांचा समावेश होता. आता आज 15 रुग्णांची भर पडल्याने दोन दिवसात २३ रुग्णांची भर पडली आहे. एकंदरीत कोरोना रुग्णाची संख्या दिवसेंदिवस वाढत असताना नागरिक मात्र म्हणावे इतके या आजाराबाबत गंभीर दिसत नाही. महसूल, पोलीस नगरपालिका प्रशासन लक्ष ठेऊन आहेत. मात्र नागरिकांनी साथ देणे आवश्यक आहे. संपादन - सुस्मिता वडतिले

