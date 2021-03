सावधान! कोरोना धोक्याची पातळी ओलांडतोय

नगर : कोरोना गेला आता लस आली तरी घ्यायची नाही, अशीच मानसिकता लोकांची बनली होती. परंतु कोरोनाने हळूहळू डोके वर काढले. पन्नासवर आलेला आकडा वाढीला लागला आहे. ही जिल्ह्याच्या दृष्टीने धोक्याची घंटा आहे. पूर्वीप्रमाणे लोकांच्या भीती राहिलेली नाही. ही बाब चांगली असली तरी विनामास्क, सोशल डिस्टन्सिंगचा फज्जा उडाला आहे. बाजारात लस आल्याने बेफीरपणा वाढला आहे. परंतु अजूनही कोरोनाचा धोका पूर्णपणे टळलेला नाही. यासाठी प्रशासन लोकांना उपाय योजना करायला सांगते आहे. लग्नातील, समारंभातील गर्दी टाळण्याच्या सूचना देत आहे. तरीही कोणी गांभीर्याने घेताना दिसत नाही. जिल्ह्यात मागील आठवड्यापासून कोरोनाबाधितांचा आकडा वाढत आहे. काल (शुक्रवारी) दिवसभरात जिल्ह्यात 303 कोरोनाबाधित आढळून आले. वाढती रुग्णसंख्या पाहून प्रशासनाकडून खबरदारी घेण्याचे आवाहन केले जात होते. जिल्ह्यात आजअखेर 77 हजार 110 कोरोबाधित आढळून आले आहेत. त्यांतील 74 हजार 564 जणांनी कोरोनावर मात केली. आजअखेर एक हजार 152 जणांचा मृत्यू झाला. सध्या रुग्णालयात एक हजार 394 जणांवर उपचार सुरू आहेत. दिवसभरात 186 जणांनी कोरोनावर मात केली आहे. ही टक्केवारी 96.70 इतकी आहे. जिल्हा रुग्णालयातील तपासणी अहवालात 174, खासगी प्रयोगशाळेतील तपासणीत 118 व अँटिजेन चाचणीत 11 जण बाधित आढळून आले. नगर शहरात कोरोनाबाधितांचा आकडा वाढत आहे. जिल्हा रुग्णालयातील तपासणी अहवालात 84, खासगी प्रयोगशाळेतील तपासणी अहवालात 23, असे शहरातील एकूण 107 जण बाधित आढळून आले आहेत. तालुक्‍यात दिवसभरात 13 जण बाधित आढळून आले.

Web Title: The number of corona patients is increasing dramatically