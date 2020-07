जिल्ह्यात कोरोनाबाधितांची संख्या गेली चार हजारांच्या पुढे 

नगर : जिल्ह्यात आज दिवसभरात एकूण 261 जण कोरोनाबाधित आढळून आले आणि 303 जण बरे होऊन घरी परतले. जिल्ह्यात आज सायंकाळी सहापर्यंतच्या चोवीस तासांत कोरोनाबाधित सहा रुग्णांचा मृत्यू झाल्याचे आरोग्य यंत्रणेने सांगितले. जिल्हा रुग्णालयातील लॅबमधील 97, अँटिजेन चाचणीत 24 आणि खासगी प्रयोगशाळेत 140 जण आज बाधित आढळून आले. अवश्य वाचा - मुलीच हुश्शार नगर शहरासह परिसरात, तसेच संगमनेर तालुक्‍यात कोरोनाचा प्रादुर्भाव सर्वाधिक होत आहे. मात्र, रुग्ण बरे होऊन घरी जाण्याचे प्रमाणही जास्त असल्याचे स्पष्ट होत आहे. जिल्ह्यात आतापर्यंत 65.02 टक्के रुग्ण बरे झाले आहेत. आज सायंकाळपर्यंतच्या चोवीस तासांत 261 कोरोनाबाधित सापडल्यामुळे जिल्ह्यातील बाधितांची संख्या चार हजार 185 झाली आहे. त्यांतील 2721 जण बरे झाले आहेत. सध्या जिल्हा रुग्णालयात 1404 जणांवर उपचार सुरू आहेत. एकूण 60 जणांचा मृत्यू झालेला आहे. आज दुपारी एक वाजता आलेल्या अहवालात 85 जण बाधित आढळले. यामध्ये नेवाशात चार, जामखेडमध्ये एक, राहात्यात सहा, भिंगार चार, कर्जत दहा, नगर शहर सात, अकोल्यामध्ये 14, कोपरगाव एक, पाथर्डी 17, अकोले दोन, श्रीगोंदे एक, संगमनेर येथील 17 रुग्णांचा समावेश आहे. जिल्हा रुग्णालयाच्या सायंकाळी पावणेसातच्या अहवालातून 12 बाधितांची भर पडली आहे. यामध्ये नेवासे दोन, शेवगाव तीन, कर्जतमधील पाच रुग्णांचा समावेश आहे. अँटिजेन चाचणीत 24 कोरोनाबाधित आढळून आले. त्यांत कोपरगाव एक, नेवासे चार, कॅंटोन्मेंट एक, श्रीरामपूरमध्ये दहा, नगर ग्रामीण सहा व राहात्यातील दोन रुग्णांचा समावेश आहे. खासगी प्रयोगशाळेत तब्बल 140 जण बाधित आढळून आले. त्यांत महापालिका हद्दीतील 101, कर्जत दोन, राहुरी एक, अकोले एक, श्रीगोंदे तीन, नेवासे एक, कॅंटोन्मेंट एक, श्रीरामपूर नऊ, नगर ग्रामीण तीन, पाथर्डी तीन, राहाता पाच आणि संगमनेरमधील दहा रुग्णांचा समावेश आहे. कोरोनावर 303 जणांची मात

जिल्ह्यातील 303 जणांनी कोरोनावर मात केली. त्यामुळे जिल्ह्यातील बरे झालेल्यांची संख्या 2721 झाली आहे. यामध्ये महापालिका हद्दीतील नऊ, संगमनेरमधील 106, राहात्यातील 12, पाथर्डीतील 67, नगर ग्रामीणमधील सहा, श्रीरामपूरमधील 23, कॅंटोन्मेंटमधील 23, नेवासे 32, पारनेरमधील दोन, राहुरीतील दोन, शेवगावमधील पाच, कोपरगावमधील नऊ, श्रीगोंद्यातील सहा, कर्जतमधील एकाचा समावेश आहे.

