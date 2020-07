सावध ऐका पुढल्या हाका.. श्रीरामपुरात कोरोना पाय पसरतोय

श्रीरामपूर : कोरोनाबाधित अधिकाऱ्यांच्या संपर्कात आलेल्या पाच जणांचे अहवाल आज पॉझिटिव्ह, तर सहा जणांचे निगेटिव्ह आले. अद्याप 20 अहवालांची प्रतीक्षा आहे. तसेच, काल रात्री प्रभाग क्रमांक दोनमधून एका संशयिताला तपासणीसाठी नगरला हलविले आहे. शहरासह तालुक्‍यातील कोरोनाबाधितांचा आकडा आता 19वर पोचला आहे. सर्दी- खोकल्याचा त्रास होत असल्याने संबंधित अधिकारी तपासणीसाठी शनिवारी (ता. 27) नगरला गेले होते. काल दुपारी त्यांचा तपासणी अहवाल पॉझिटिव्ह आला. प्रशासनाने त्यांच्या थेट संपर्कातील 13 जणांच्या घशातील स्राव तपासणीसाठी घेतले. त्यांतील 11 जणांचे अहवाल आले असून, त्यात अधिकाऱ्याच्या कुटुंबातील चौघे व एका सहकाऱ्याचा समावेश आहे. त्यामुळे शहरात कोरोनाचा धोका वाढला आहे. हेही वाचा : नगरमध्ये 21 जणांची कोरोनावर मात मोलकरणीने लावला जिवाला घोर प्रशासनाने अधिकाऱ्याच्या कुटुंबातील मोलकरणीसह तिच्या दोन मुलांच्या घशातील स्राव तपासणीसाठी पाठविले आहेत. ही मोलकरीण शहरातील एका खासगी रुग्णालयासह विविध ठिकाणी काम करीत असल्याचे सांगितले जाते. लोकप्रतिनिधींसह 13 जण होम क्वारंटाईन तसेच, संबंधित अधिकाऱ्याने मागील आठवड्यात सहकाऱ्यासह लोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत बैठक घेतली होती. त्यामुळे लोकप्रतिनिधींसह बैठकीतील 13 जणांना प्रशासनाने होम क्वारंटाईन केले आहे. 20 अहवाल बाकी दरम्यान, खैरी निमगाव येथील कोरोनाबाधित तरुणीच्या थेट संपर्कातील वधू-वरासह 13 जण व प्रभाग दोनमधील 70 वर्षीय बाधित महिलेच्या संपर्कातील तीन, मातुलठाण येथील तरुणासह एकूण 20 जणांचे तपासणी अहवाल बाकी आहेत.

Web Title: The number of corona victims increased in Shrirampur