कोरोनाबाधितांचा आकडा सरकला पाचशेच्या पुढे

नगर : जिल्ह्यात मागील 15 दिवसांपासून कोरोनाबाधितांची संख्या वेगाने वाढते आहे. काल दिवसभरात 509 रुग्ण आढळून आले. कोरोनामुळे दोघांचा मृत्यू झाला. जिल्हा प्रशासनाने कोरोना नियमांची कडक अंमलबजावणी सुरू केली आहे. मात्र, नागरिकांचा प्रतिसाद मिळत नसल्याने रुग्णांची संख्या झपाट्याने वाढते आहे. कोरोना लसीकरण सुरू झाल्याने नागरिक निश्‍चिंत झाले. कोरोनाबाबतचे नियम पायदळी तुडविले जात असल्याने जिल्ह्यात कोरोनाची दुसरी लाट आली आहे. बऱ्याच दिवसांनंतर आज दिवसभरात जिल्ह्याच्या रुग्णसंख्येने पाचशेचा आकडा पार केला. त्यामुळे आता 2015 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. जिल्ह्यात आज 327 रुग्णांना डिस्चार्ज देण्यात आल्याने बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 76 हजार 343 झाली. जिल्हा रुग्णालयाच्या प्रयोगशाळेत 195, खासगी प्रयोगशाळेत 253, तर अँटिजेन चाचणीत 61 जण बाधित आढळले. जिल्हा रुग्णालयात नगर शहरातील 79, अकोले 9, कोपरगाव 24, नगर ग्रामीण 8, नेवासे 8, पारनेर 7, पाथर्डी 1, राहाता 1, राहुरी 1, संगमनेर 14, शेवगाव 29, श्रीगोंदे 12, श्रीरामपूर 1 आणि अन्य जिल्ह्यातील एकाचा समावेश आहे. खासगी प्रयोगशाळेतील अहवालात नगर शहरातील 59, अकोले 7, जामखेड 9, कर्जत 2, कोपरगाव 23, नगर ग्रामीण 10, नेवासे 10, पारनेर 6, राहाता 52, राहुरी 10, संगमनेर 29, शेवगाव 12, श्रीगोंदे 2, श्रीरामपूर 16, तसेच अन्य जिल्ह्यांतील सहा रुग्णांचा समावेश आहे. अँटिजेन चाचणीत नगर शहरातील 10, कर्जत 2, नगर ग्रामीण 1, पारनेर 2, पाथर्डी 1, राहाता 5, राहुरी 29, शेवगाव 1, श्रीगोंदे 1, श्रीरामपूर 4 आणि अन्य जिल्ह्यांतील पाच रुग्णांचा समावेश आहे. एकूण कोरोनाबाधित : 79 हजार 528

एकूण कोरोनामुक्त रुग्ण : 76 हजार 343

उपचार सुरू असलेले रुग्ण : 2015

मृत्यू : 1170

