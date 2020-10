कोरोनाबाधितांचा आकडा गेला ५२ हजारांवर पण रोजची संख्या घटतेय

नगर ः जिल्ह्यात आज दिवसभरात 316 बाधित आढळले. आजअखेर जिल्ह्यात 52 हजार 136 कोरोनारुग्णांची संख्या झाली. त्यातील 796 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. जिल्ह्यातील 434 रुग्णांना आज घरी सोडण्यात आले. बरे झालेल्या रुग्णांची संख्या 48 हजार 688 झाली आहे. सध्या रुग्णालयात 2652 रुग्णांवर उपचार सुरू आहेत. रुग्ण बरे होण्याची टक्केवारी 93.99 झाली. जिल्हा रुग्णालयातील तपासणी अहवालात 41 बाधित आढळले. त्यात महापालिका हद्दीत नऊ, कर्जत एक, कोपरगाव दोन, नगर ग्रामीण सात, पारनेर दोन, पाथर्डी एक, राहाता पाच, राहुरी दोन, संगमनेर पाच, शेवगाव एक, श्रीगोंदे दोन, श्रीरामपूर तीन, कॅन्टोन्मेंटमध्ये एक रुग्ण आढळून आला. खासगी प्रयोगशाळेतील तपासणी अहवालात 91 बाधित आढळले. त्यात महापालिका हद्दीत 24, अकोले 22, जामखेड दोन, कोपरगाव एक, नगर ग्रामीण सहा, नेवासे तीन, पाथर्डी आठ, पाथर्डी दहा, राहुरी एक, संगमनेर एक, श्रीगोंदे नऊ, मिलिटरी हॉस्पिटलमधील चौघांचा समावेश आहे.

अँटीजेन चाचणीत 184 बाधित आढळले. त्यात महापालिका हद्दीत 12, अकोले नऊ, जामखेड 16, कर्जत दहा, कोपरगाव दहा, नगर ग्रामीण सात, नेवासे 16, पारनेर चार, पाथर्डी 35, राहाता 20, राहुरी सात, संगमनेर 13, शेवगाव 12, श्रीगोंदे पाच, श्रीरामपूर आठ रुग्णांचा समावेश आहे. दरम्यान, जिल्ह्यातील 434 रुग्णांनी कोरोनावर मात केल्याने, त्यांना रुग्णालयातून घरी सोडण्यात आले. त्यात महापालिका हद्दीतील 81, अकोले 30, जामखेड 29, कर्जत 25, कोपरगाव नऊ, नगर ग्रामीण सहा, नेवासे 23, पारनेर 15, पाथर्डी 44, राहाता 24, राहुरी 38, संगमनेर 28, शेवगाव 30, श्रीगोंदे 24, श्रीरामपूर 15, कॅन्टोन्मेंट आठ व मिलिटरी हॉस्पिटलमधील पाच रुग्णांचा समावेश आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: The number of coronary victims has gone up to 52,000