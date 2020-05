टॅंकरचा आकडा 100च्या घरात !

नगर ः गाव शिवारात उन्हाची तीव्रता दिवसेंदिवस वाढत असल्याने टंचाईचे सावटही जाणवू लागले. जिल्ह्यातील 88 गावे व 350 वाड्या-वस्त्यांवरील एक लाख 56 हजार 586 नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या 93 टॅंकरची धावाधाव सुरू आहे. हेही वाचा ः बांधाच्या भांडणात गेला एकाचा जीव गेल्या वर्षी पावसाने कहर केला. टॅंकरच्या आकड्याने अठरा वर्षांचे रेकॉर्ड ब्रेक करीत उच्चांकी आकडा गाठला होता. मागील वर्षी जिल्ह्यातील 572 गावे व तीन हजार 200 वाड्या-वस्त्यांवरील 13 लाख 49 हजार नागरिकांची तहान भागविण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाचे 827 टॅंकर धावत होते. यंदाच्या उन्हाळ्यात पाण्याची स्थिती चांगली राहिल्याने टॅंकरची मागणी उशिरा आली. यंदा एप्रिलच्या सुरवातीला जिल्ह्यातील पठार भागातून टॅंकरचे प्रस्ताव येण्यास सुरवात झाली. सुरवातीला टॅंकरमंजुरीचे अधिकार जिल्हाधिकाऱ्यांकडे होते. मात्र, कोरोना प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांची व्यवस्था लक्षात घेऊन सरकारने ते प्रांताधिकाऱ्यांकडे दिले आहेत. आजअखेर जिल्ह्यातील दहा तालुक्‍यात टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे. त्यात शासकीय 25, तसेच खासगी 68 टॅंकर सुरू आहेत. अवश्‍य वाचा ः "सोशल'वरील गमती-जमतीचा धोका... तालुकानिहाय टॅंकर

संगमनेर-09

अकोले-02

नेवासे-01

नगर-16

पारनेर-18

पाथर्डी-05

शेवगाव-04

कर्जत-13

जामखेड-19

श्रीगोंदे-06

Web Title: The number of tankers in the house of 100