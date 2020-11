पारनेर पोलिस ठाण्याला मिळाले निरीक्षक, नागपूरहून आले बळप

पारनेर ः पारनेर पोलीस ठाण्यात थेट नागपूरहून आलेले घनश्याम बळप यांची पोलीस निरीक्षक म्हणून नेमणुक झाली आहे. त्या मुळे पोलीस ठाण्याची गेली वर्षभरापासून रिक्त असलेली निरीक्षकाची जागा भरली आहे. तालुक्याला पुर्ण वेळ अधिकारी मिळाला आहे. मात्र त्यांना आता या पुढील काळात येणा-या ग्रामपंचायत, नगर पंचायत व आगामी पंचायत समिती जिल्हा परीषदेच्या निवडणुका हाताळाव्या लागणार आहेत. सुमारे वर्षभरापूर्वी पोलीस निरीक्षक बाजीराव पोवार यांची नियंत्रण कक्षात बदली झाल्या. नंतर सहायक पोलीस निरीक्षक राजेश गवळी यांच्याकडे तत्कालीन पोलीस अधिक्षक यांनी पारनेर पोलीस ठाण्याचा तात्पुरता पदभार सोपावला होता. मात्र, त्याकाळात सुरू असलेली अचार संहिता व निवडणुकांचा काळ नंतरच्या काळात आलेले कोरोनाचे संकट या मुळे त्यांची नेमणूक तशीच पुढे सुमारे वर्षभर राहिली. काल (ता. 6 )रात्री उशीरा बळप यांची नेमणुक करण्यात आली.

पारनेर पोलीस ठाण्याची हद्द मोठी असून त्यामध्ये 101 गावांचा समावेश आहे. तसेच पारनेर पोलीस ठाण्यासह टाकळी ढोकेश्वर व निघोज ही दोन दूरक्षेत्र आहेत. त्यामुळे येथे कामाचा मोठा व्याप आहे. नव्या अधिका-यांना तालुक्यात सुरू असलेले अवैध धंद्यासंह मोठ्या प्रमाणात होत असलेली अवैध वाळू वाहतूक या कडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. तसेच गेली वर्षभरात मुलींना फूस लाऊन पळवून नेण्याचे सर्वाधिक प्रकार झाले आहेत. त्यामुलींचा शोध लावण्याचे मोठे आव्हान बळप यांच्यापुढे आहे. बळप यांनी या पूर्वी नागपूर येथे स्थानिक गुन्हे शाखेत तसेच गोंदियासारख्या नक्षली भागात साडेतीन वर्ष काम केले आहे. त्याच बरोबर सांगली व सातारा जिल्ह्यातही त्यांची सेवा झाली आहे. तर पुणे जिल्ह्यात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागात काम केले असल्याने त्यांच्या पाठीशी कामाचा मोठा अनुभव आहे. त्यामुळे त्यांच्याकडून चांगल्या कामाची अपेक्षा पारनेरकरांना आहे. पारनेर पोलीस ठाण्यात अंतर्गत मोठी गटबाजी आहे. त्याचा फटका काही पोलिसांना बसला आहे. त्यामुळे काहींच्या बदल्या तर काही लाचलुचपतच्या जाळ्यात अटकले आहेत. अनेक अवैध व्यावसायिक व पोलीस यांचे साटेलोटे असल्याने अता ही साखळी नवीन अधिका-यास मोडीत काढावी लागणार आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

