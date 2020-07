भंडारदरापूर्वी भरणार नगरचे हे धरण, पहिल्यांदाच होतंय असं

कर्जत :(जि. अहमदनगर) नगर जिल्ह्यात उत्तरेकडील धरणे सर्वाधिक वेगाने भरतात. दक्षिणेकडील धरणे तशीच कोरडी राहतात. जिल्ह्याला वरदान ठरणाऱ्या भंडारदरा धरणाची एक परंपरा आहे. हे धरण पंधरा अॉगस्टपूर्वी भरते. दर पावसाळ्यात ही डेडलाईन पाळते. मात्र, हे धरण भरण्यापूर्वी दक्षिणेतील सातत्याने कोरडे राहणाऱ्या धरणाने बाजी मारली आहे. नगर शहरात परिसरात होणाऱ्या पावसामुळे या धरणात मुबलक पाणीसाठा झाला आहे. दोन दिवसांत हे धरण कधीही भरू शकते. कर्जत, श्रीगोंदे व आष्टी तालुक्‍यांना वरदान ठरणारे सीना धरण निर्मितीपासून 29 वर्षांनी प्रथमच जुलैमध्ये भरण्याच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे तिन्ही तालुक्‍यांतील सिंचनासह पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न मार्गी लागणार आहे. हेही वाचा - परस्पर पगार वाढवून घेणाऱ्याची गच्छंती जिल्ह्यातील भंडारदरा, निळवंडे, मुळा व अन्य प्रमुख धरणांच्या तुलनेत सर्वांत आधी भरण्याचा मान प्रथमच सीना धरणाला मिळणार आहे. मागील काही दिवसांपासून नगर तालुक्‍यासह सीना पाणलोट क्षेत्रात दमदार पाऊस सुरू आहे. त्यामुळे निमगाव गांगर्डे येथील या धरणातील पाणीसाठा दर तासाला एक टक्‍क्‍याने वाढत आहे. सायंकाळी पाचच्या सुमारास धरणात 85 टक्के पाणीसाठा झाला होता. पावसाचा जोर असाच राहिल्यास उद्यापर्यंत (शनिवार) धरण भरण्याची शक्‍यता आहे. सीना धरण आतापर्यंत 16 वेळा पूर्ण भरले. मात्र, इतिहासात प्रथमच ते जुलैमध्ये भरण्याच्या मार्गावर आहे. सीना धरणाची स्थिती (दशलक्ष घनफूट)

एकूण क्षमता- 2400

सध्याचा पाणीसाठा- 1900 संपादन - अशोक निंबाळकर

