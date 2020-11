पती- पत्नी सकाळी झोपेतून उठले तर समोर मोठाले आगीचे लोट; अकोले तालुक्यात सोयाबीनला आग

अकोले (अहमदनगर) : रात्रीच्या अंधाराचा फायदा घेऊन तालुक्यातील वाघापूर येथील शेतकऱ्याच्या सोयाबीनला कोणीतरी आग लावली. यात मोठ्याप्रमाणात नुकसान झाले आहे. ज्ञानेश्वर लिंबाजी लांडे या शेतकरीऱ्याने तीन एकरातील सोयाबीन सुमारे ४० पोते रचून ठेवले होते. २३ तारखेला रात्री बाराच्या सुमारास अज्ञात व्यक्तीने पेटवून दिले. यात सव्वा लाखाचे नुकसान झाल्याचा प्राथमिक अंदाज आहे. सोमवारी रात्री आगीचे लोट पाहून ज्ञानेश्वर व त्याची पत्नी उठले असता त्यांना हा प्रकार पाहायला मिळाला. जवळ पाणी नसल्याने त्यांना उघड्या डोळ्याने हा प्रकार पाहावा लागला. दोघेही पती पत्नी धाय मोकलून रडत होते. आता खायचे काय नि जगायचे कसे असा प्रश्न त्यांच्यासमोर आहे. विकृत मनोवृत्तीचा हा प्रकार समाजाला व गरीब कुटुंबाला किती घटक ठरला आहे.

एकीकडे शेतकरी जगला पाहिजे ही वलग्न होत असताना समाजातील वाईट प्रवृत्ती अशा घटना घडवत आहेत. कोरोनाचे संकट, त्यात रोजगार नाही ज्ञानेश्वर व त्याच्या पत्नीने तीन एकरात सोयाबीन लावले. नुकतेच त्यांनी सोयाबीनचे पोते भरून घरासमोरील मोकळ्या जागेत ठेवले असता सोमवारी रात्री १२ च्या दरम्यान अज्ञात व्यक्तीने जाणीवपूर्वक ही आग लावल्याचे उघडकीस आले. अकोले तहसीलदार यांनी पंचनामा करून नोंद घेतली आहे. अकोले पोलिसांकडे गुन्ह्याची तक्रार देण्यात अली आहे. पोलिस निरीक्षक अरविंद जोंधळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली तपस सुरु आहे. संपादन : अशोक मुरुमकर

