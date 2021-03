उन्हाळी कांद्याचा झाला उन्हाळा, दरात एक हजाराची घसरण

श्रीरामपूर ः कांद्याला चांगला दर मिळत असल्याने अनेक शेतकऱ्यांनी कवळ्या अवस्थेत असलेला कांदा काढुन बाजारात विक्रीसाठी आणल्याने कांद्याच्या दरात मागील दहा दिवसात एक हजाराने घसरण झाली आहे. येथील बाजार समितीच्या कांदा लिलावात सध्या आवक वाढत असून आजच्या लिलावात दोन हजार 578 कांदा गोण्याची आवक झाली होती. त्यात एक नंबरचा कांदा एक हजार ते एक हजार 600 रुपये प्रती क्विंटल पुकारला गेला. दोन नंबरचा कांद्याला 700 रुपये ते एक हजाराचा भाव मिळाला. तर तृतीय प्रतीच्या कांद्याला 300 रुपये ते 650 रुपये दर मिळाला. हेही वाचा - जातीच्या वीर्याला मोठी मागणी गोल्टी कांद्याला 850 रुपये ते सरासरी एक हजार 250 रुपये दर पुकारण्यात आला. मागील दहा दिवसांपूर्वी एक नंबरच्या कांद्याला सरासरी तीन हजार रुपयांचा दर मिळाला होता. तर गोल्टी कांदा सरासरी दोन हजाराने विकला जात होता. परंतू बहुतांश शेतकऱ्यांनी कांद्याला चांगला दर मिळत असल्याने तसेच पाणी टंचाईच्या भितीने कोवळ्या अवस्थेत असलेला कांदा काढुन विक्रीसाठी आणण्यावर भर दिला. त्यामुळे लिलावात कांद्याच्या गोण्याची आवक वाढत गेली. कोवळ्या अवस्थेत असलेला कांदा परराज्यात पाठवता व्यापारी वर्गाला जोखीम पत्कारुन तोटा सहन करावा लागतो. कोवळा कांदा परराज्यात पाठविण्याऐवजी नगर, पुणे, नाशिक, सोलापूर, वाशी येथील बाजारासह स्थानिक बाजारापेठेत विकला जात असल्याचे व्यापारी सांगतात.

स्थानिक बाजारात कांद्याला फारशी मागणी नसल्याने परिणामी, कांद्याच्या दरात सतत घसरण होत आहे. त्यामुळे मागील दहा दिवसांमध्ये कांद्याच्या दरात सलग एक हजाराने घसरण झाल्याचे सांगितले जाते. त्याचा फटका कांदा उत्पादक शेतकरी वर्गाला सहन करावा लागत आहे. चांगल्या दराच्या आशेपोटी शेतकरी वर्गाने कोवळ्या अवस्थेत कांदा काढण्याची घाई करु नये. उत्तम दर्जाच्या कांद्याला आजही चांगला दर असून कांद्याची योग्य वाढीसह परिपक्व झालेल्या कांद्याला योग्य दर मिळण्याची शक्यता कांदा व्यापारी वर्गातुन व्यक्त होत आहे.

