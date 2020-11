दारू पाजून मित्रालाच लुटले, खर्ड्यातील घटना

नगर : खर्डा (ता. जामखेड) येथे दारू पाजून एकाने मित्रालाच लुटल्याचा प्रकार रविवारी (ता. 22) रात्री साडेआठ वाजता घडला. या बाबत जामखेड पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला आहे. भगवान निवृत्ती जोरे (रा. खर्डा, ता. जामखेड) व अन्य दोन अनोळखींचा आरोपींमध्ये समावेश आहे. याबाबत सुभाष अर्जुन खोलेकर यांनी जामखेड पोलिसांत फिर्याद दिली. तीत म्हटले आहे, की आरोपी भगवान जोरे याने दारू पिण्यासाठी रविवारी रात्री दुचाकीवरून खर्डा-भूम रस्त्यावरील ढाब्यामागील मैदानात नेले. दारू प्यायल्यावर बाजूला जाऊन, मोबाईलवरून फोन करून त्याने दोघांना बोलावून घेतले. या अनोळखी लोकांनी तेथे टणक वस्तूने डोक्‍यात मारले. जोरे याने छातीवर बसून गळा दाबला. गळ्यातील 80 हजार रुपये किमतीची सोनसाखळी चोरून नेली, असे फिर्यादीत म्हटले आहे. अहमदनगर

