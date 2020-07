राहुरीत कांदा लिलाव उद्या, पण आजच बाजार समिती फुल्ल

राहुरी : येथील बाजार समिती समोरील नगर-मनमाड महामार्गावर शेतकऱ्यांच्या कांद्याच्या वाहनांची राहुरी खुर्द पर्यंत दीड किलोमीटर रांग लागली. उद्या (शुक्रवारी) बाजार समितीत कांद्याचा लिलाव होणार आहे. त्यासाठी आज (गुरुवारी) या वर्षातील उच्चांकी 61 हजार कांदा गोण्यांची आवक झाली. सकाळी सात वाजल्यापासून कांद्याची वाहने दाखल होण्यास सुरुवात झाली. राहुरी, वैजापूर, संगमनेर, अकोले, नगर तालुका, श्रीरामपूर, राहाता, नेवासे तालुक्‍यातील शेतकऱ्यांनी कांदा विक्रीसाठी आणला. हेही वाचा - संगमनेर कॉलेज झाले स्वायत्त बाजार समितीचे सभापती अरुण तनपुरे यांनी कोरोनाच्या मार्गदर्शक सूचनांची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यासाठी बाजार समितीच्या सर्व कर्मचाऱ्यांना तैनात केले. बाजार समितीचे सचिव प्रकाश डुक्रे यांच्या देखरेखीखाली वाहनांच्या रांगा लावून, चालकांना नंबर देण्यात आले. प्रवेशद्वाराजवळ वाहन चालक व शेतकऱ्यांना सॅनीटायझर देवून, थर्मल गनद्वारे शरीराचे तापमान मोजण्यात आले. त्याची नोंद रजिस्टरला ठेवण्यात आली. कांद्याचे वजन करून, कांदापट्टी शेतकऱ्यांना देण्यात आली. सेल हॉलमध्ये कांदा गोण्या खाली करून, वाहने रिकामी करण्यात आली. उद्या (शुक्रवारी) कांद्याचा लिलाव होणार आहे. आंध्रप्रदेश, नगर, श्रीरामपूर, वांबोरी, घोडेगाव येथील व्यापारी कांदा खरेदी करतात. लिलावानंतर तात्काळ शेतकऱ्यांना कांद्याची बिले ऑनलाइन, आरटीजीएसने किंवा धनादेशाद्वारे अदा केली जातात. कांदा गोण्यांची आदल्या दिवशी वजन झाल्यामुळे शेतकरी निर्धास्त होतात. लिलाव झाल्यावर तात्काळ पेमेंट होत असल्याने, राहुरी बाजार समितीकडे शेतकऱ्यांचा ओढा वाढला आहे. भाव वाढतील. या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी कांदा चाळीत भरला. परंतु, सततच्या पावसामुळे चाळीतील कांदा सडण्याचे प्रमाण वाढले आहे. कोरोनामुळे भाववाढीची शक्‍यता मावळली. परिणामी, शेतकऱ्यांनी कांदाचाळी फोडण्यास सुरुवात केली. आज राहुरी बाजार समितीत कांद्याची विक्रमी आवक झाली आहे. संपादन - अशोक निंबाळकर

Web Title: Onion auction in Rahuri tomorrow but today the market committee is full