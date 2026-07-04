अहिल्यानगर

Oniion Rate Hike : कांद्याच्या भावाने खाल्ली उचल; आठ दिवसांत घोडेगाव उपबाजारात २७ कोटींची उलाढाल

कांद्याने दोन हजार रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. काही कांदा गोण्यास तीन हजार रुपये क्विंटलचा भाव मिळू लागला आहे.
Onion rate Hike

Onion rate Hike

sakal

विनायक दरंदले
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सोनई - कांद्याने दोन हजार रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. काही कांदा गोण्यास तीन हजार रुपये क्विंटलचा भाव मिळू लागल्याने घोडेगाव (ता. नेवासे) येथील उपबाजारात आवक दुपटीहून अधिक वाढली आहे. बुधवारी (ता. १) ८३ हजार ४४७ कांदा गोण्याची विक्रमी आवक झाली होती. एका आठवड्यातील चार लिलावांत दोन लाख ६८ हजार ५४० गोण्यांची आवक होऊन २७ कोटींची उलाढाल झाली आहे.

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