Oniion Rate Hike : कांद्याच्या भावाने खाल्ली उचल; आठ दिवसांत घोडेगाव उपबाजारात २७ कोटींची उलाढाल

सोनई - कांद्याने दोन हजार रुपयांचा टप्पा ओलांडला आहे. काही कांदा गोण्यास तीन हजार रुपये क्विंटलचा भाव मिळू लागल्याने घोडेगाव (ता. नेवासे) येथील उपबाजारात आवक दुपटीहून अधिक वाढली आहे. बुधवारी (ता. १) ८३ हजार ४४७ कांदा गोण्याची विक्रमी आवक झाली होती. एका आठवड्यातील चार लिलावांत दोन लाख ६८ हजार ५४० गोण्यांची आवक होऊन २७ कोटींची उलाढाल झाली आहे..बाजार समितीने नेवासे येथील आवारात खुला कांद्याचा लिलाव सुरू केला असताना घोडेगाव येथील उपबाजारात आवक वाढतच असल्याने आठड्याला कोट्यवधी रुपयांची उलाढाल होऊ लागली आहे. माजी मंत्री शंकरराव गडाख यांच्या सूचनेनंतर शेतकरी हित लक्षात घेऊन नेवासे येथे मागील महिन्यात मोकळ्या कांद्याचा लिलाव सुरू केला होता. येथे पारदर्शक व्यवहार व रोख रक्कम मिळत असल्याने इतर तालुक्यातून आवक येण्यास सुरुवात झाली आहे. येथे व्यापाऱ्यांनी घेतलेला कांदा दुबईला पाठविण्यात आल्याने कांद्याला सुगीचे दिवस आले आहेत..घोडेगावात बुधवारी (ता.१) रोजी मध्यम कांद्यास १८०० ते २००० हजार रुपयांचा भाव शेतकऱ्यांना मिळाला. मोठ्या कांद्यास दोन हजार ते २३०० रुपये तर एक नंबर कांद्यास २६०० रुपयांचा भाव मिळाला. गोल्टी कांद्यास आठशे ते बाराशे रुपये, तर जोड कांद्यास पाचशे ते दीड हजार रुपयांचा भाव मिळाला.सात दिवसांची स्थितीलिलाव - ४आवक - २,६८,५४० क्विंटलगेला माल - १५०० ट्रकसरासरी भाव - १८०० रु.एकूण उलाढाल - २७ कोटी रुपये .तीन राज्यांतून मागणीमध्यप्रदेश राज्यात यावर्षी कांदा उत्पादन कमी झाल्यामुळे कांद्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच दिल्ली, पंजाब, बंगाल व आसाम राज्यातून ऑगस्ट, सप्टेंबरमध्ये होणारी मागणी मे, जूनमध्ये झाल्याने भावाने एकदम उचल खाल्ली आहे. जुलै अखेरपर्यंत तीन ते चार हजार रुपये क्विंटलचा भाव मिळेल, असे जाणकार सांगत आहेत.महाराष्ट्रात तसेच इतर प्रमुख राज्यात पाऊस वेळेवर झाला नसल्याने लाल कांद्याची लागवड अत्यल्प झाली. परिणामी उन्हाळी गावरान कांद्याला अच्छे दिन येण्यास सुरुवात झाली आहे. नाफेडने सात ते आठ लाख टन कांदा खरेदी केल्यास शेतकऱ्यांना फायदा येईल.- सुदाम तागड, व्यापारी, घोडेगाव.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.