राहुरीतील सर्वच वाळूसाठ्यांच्याला लिलावास विरोध

राहुरी : तालुक्‍यातील 50पैकी 45 ठिकाणी ग्रामस्थांनी वाळूच्या लिलावाला विरोध केला. उर्वरित पाच ठिकाणी महसूल खात्याने लिलावाची प्रक्रिया सुरू केली. मुळा नदीतील तीन व प्रवरा नदीतील दोन ठिकाणी प्रस्तावित वाळूउत्खननाबाबत पर्यावरणविषयक जाहीर जनसुनावणी झाली. ग्रामस्थांचा विरोध नसल्याने, तेथील वाळूच्या लिलावाचा मार्ग मोकळा झाला. जिल्हा प्रशासनाला तालुक्‍यातील पाच ठिकाणी लिलावासाठी 19 हजार 334 ब्रास वाळू उपलब्ध होणार आहे. त्यातून महसूल विभागाला सात कोटी 20 लाख 73 हजार रुपये स्वामित्वधन (रॉयल्टी) मिळणे अपेक्षित आहे. आगामी जानेवारीत वाळूचे लिलाव होण्याची शक्‍यता आहे. मागील वर्षी लिलावाला कमी प्रतिसाद मिळाला, तरी तालुक्‍यातील महसूलची वसुली शंभर टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त झाली. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर होणाऱ्या वाळूलिलावांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. वाळूचे प्रस्तावित लिलाव

गाव नदी ब्रास रॉयल्टी

राहुरी खुर्द मुळा 1272 47 लाख 40 हजार

पिंपरी वळण/चंडकापूर मुळा 1074 40 लाख 20 हजार

वळण मुळा 8110 3 कोटी 2 लाख 25 हजार

रामपूर प्रवरा 3578 1 कोटी 33 लाख 35 हजार

सात्रळ प्रवरा 5300 1 कोटी 97 लाख 53 हजार.

