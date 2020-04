शिर्डीतील निराधार "साईआश्रया'ला 

शिर्डी : साईआश्रया अनाथालयातील निराधारांची संख्या शंभरावर गेली आहे. प्रकल्पसंचालक गणेश दळवी यांची परिस्थिती सामान्य. निवाऱ्यासाठी मोठी इमारत उभी करणे त्यांच्या आवाक्‍याबाहेर होते. पतसंस्था फेडरेशनचे अध्यक्ष काका कोयटे यांनी ही अडचण ओळखून एक एकर जमीन दान केली. कॅनडातील साईभक्त गौरव कौशल यांनी मदतीचा हात दिला. साईआश्रया परिवारातील निराधारांसाठी वर्षभरात सर्व सुविधांयुक्त नवी इमारत उभी राहिली. चार दिवसांपूर्वी शंभर अनाथांचा हा साईआश्रया परिवार वास्तव्यासाठी नव्या इमारतीत दाखल झाला. त्या वेळी प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर आनंद झळकत होता. लॉंड्री व्यवसाय करून कुटुंबाचा चरितार्थ चालविणाऱ्या गणेश दळवी यांनी रस्त्यावरील दोन निराधार मुलांना घरात आश्रय देत आठ वर्षांपूर्वी शहरात साईआश्रया अनाथालयाचा श्रीगणेशा केला. त्यानंतर विविध कारणांनी निराधार झालेल्या शंभराहून अधिक अभागी जीव "साईआश्रया'ला आले. पत्र्याचे छत असलेल्या दळवी यांच्या घरातील तीन-चार खोल्या निराधारांसाठी कमी पडू लागल्या. रोज अनेक अडचणींना तोंड द्यावे लागत होते. तथापि, दळवी यांचे काम पाहून अनेकांनी त्यांना मदत करण्यास सुरवात केली. साईसंस्थानातर्फे दोन वेळचे भोजन व वैद्यकीय सुविधा मोफत देण्यात आली. मात्र, राहण्यासाठी खोल्या कमी पडत असल्याने निर्माण झालेली अडचण सुटत नव्हती. काका कोयटे यांनी अनाथालयाच्या नियोजित इमारतीसाठी जवळच असलेली एक एकर जमीन दान केली. एवढेच नाही, तर तब्बल 11 लाख रुपये जमवून दिले. कॅनडामधील साईभक्त गौरव कौशल यांनी 25 लाख रुपयांची मदत केली. आर्किटेक्‍ट चेतन भुतडा यांनी नियोजित इमारतीचा आराखडा तयार केला. राहाता येथील व्यापारी कमलेश धाडिवाल, "पालखी निवारा'चे मालक भाई ठाकूर व संदीप कोयटे यांनीही मदत केली. त्यातून तब्बल चार हजार चौरस फूट क्षेत्रफळ असलेली अनाथालयाची इमारत उभी राहिली. त्यात अन्नदान कक्ष, निवास कक्ष, अभ्यासिका, ग्रंथालय, 24 स्नान व स्वच्छतागृहे, बाग, खेळणी आदी सुविधा निराधारांसाठी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. शिक्षणाचीही उत्तम व्यवस्था सेवाभावी कार्यकर्ते गणेश दळवी व त्यांचे कुटुंब या शंभराहून अधिक निराधार शाळकरी मुलांचा प्रेमाने सांभाळ करतात. त्यांच्या शिक्षणाचीही त्यांनी उत्तम व्यवस्था केली आहे. त्यांचे हे निःस्वार्थ काम पाहून आम्ही सर्वांनी या प्रकल्पाला मदत करण्याचा निर्णय घेतला.

- काका कोयटे, प्रांताध्यक्ष, पतसंस्था फेडरेशन

