Online Fraud : फेक फोनपे ॲपद्वारे पेट्रोल पंप कर्मचाऱ्यांची लूट करणारी टोळी उघडकीस; सुपा पोलिसांनी दोघांना जेरबंद

पारनेर : डिझेल भरण्याच्या बहाण्याने पेट्रोल पंपावर जाऊन तेथील कर्मचाऱ्याकडे तुला ऑनलाईन पैसे पाठवतो, मला रोख रक्कम दे अशी मागणी करत , त्याच्या कडून रोख रक्कम घेतल्यावर फेक फोनपे ॲप वापरून पैसे पाठविल्याचे भासवायचे आणि कर्मचाऱ्याच्या लक्षात येण्यापूर्वीच तेथून घाईघाईत पसार व्हायचे. अशा पद्धतीने पेट्रोल पंपावरील कर्मचाऱ्यांना लुटणाऱ्या टोळीचा सुपा पोलिसांनी पर्दाफाश केला आहे. या टोळीतील दोघांना पकडण्यात पोलिसांना यश आले असून एक आरोपी अद्याप फरार आहे त्याचा शोध सुरु आहे..निखील चंद्रकांत मलगुंडे (वय २२) व अनिकेत पठारे (दोघे रा. मावळेवाडी, ता. पारनेर) असे पकडलेल्या आरोपींची नावे आहेत. तर त्यांचा शिरूर तालुक्यातील एक साथीदार फरार आहे. या बाबत माहिती अशी की, आरोपींनी २४ मे रोजी दुपारी ३.३० च्या सुमारास अहिल्यानगर पुणे महामार्गावर पवारवाडी घाटात असलेल्या इंडियन ऑईल पेट्रोल पंपावरील कर्मचारी युवराज पवार याच्या कडून अशाच पद्धतीने ११ हजार रुपयांची रोकड घेवून पोबारा केला, त्या नंतर त्याच दिवशी रात्री ११ वाजता पळवे खुर्द, ता. पारनेर) येथील शिवश्री पेट्रोल पंप येथील कर्मचारी वल्लभ आत्माराम भोसले याच्याकडून १५ हजारांची रोकड घेत त्याला फेक फोनपे अॅप वापरून पैसे पाठविल्याचे भासवत तेथून पोबारा केला होता. त्याच्या कडे असलेल्या मोबाईलवर ऑनलाईन पैसे आल्याचा मेसेज आला. मात्र प्रत्यक्षात बँक खात्यात पैसे जमा झाले नाही. त्यामुळे त्याला संशय आला आणि त्याने याबाबत पंप मालकास सांगितले. त्यानंतर सुपे पोलिस ठाण्यात जावून फिर्याद दिली. या आरोपींकडे त्यावेळी स्कॉर्पिओ गाडी ( क्र.एमएच १२ वाय क्यु १२१२ ) असल्याचे पोलिसांना सांगितले..घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेवून पोलिस निरीक्षक ज्योती गडकरी यांनी गुन्हे शोध पथकातील पोलिस अंमलदार विजयकुमार वेठेकर, मेघराज कोल्हे, विकास गायकवाड, योगेश सातपुते, अशोक मरकड, बाळासाहेब मासाळकर यांना गाडीचा शोध घेण्याच्या सूचना दिल्या. पथकाने तांत्रिक विश्लेषण करत स्कॉर्पिओ गाडीच्या मालकाचा शोध घेतला असता ती गाडी यातील आरोपी निखील मलगुंडे याच्या आईच्या नावावर असल्याचे समोर आले. पोलिस पथकाने तात्काळ हालचाली करत २५ मे रोजी रात्री निखील मलगुंडे याला ताब्यात घेतले. त्यानंतर २६ मे रोजी दुपारी अनिकेत पठारे यालाही ताब्यात घेण्यात आले असून त्यांच्या तिसऱ्या साथीदाराचा शोध सुरु आहे. या आरोपींनी अशा प्रकाराने अहिल्यानगर व पुणे जिल्ह्यात अनेक पेट्रोल पंपावर फसवणूक केल्याची कबुली दिली आहे. पुढील तपास सुप्याच्या पोलीस निरीक्षक गडकरी व त्यांचे सहकारी करत आहेत.