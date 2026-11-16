अहिल्यानगर

Onion Market: दुष्काळाचे कांदा उत्पादनाला ग्रहण ;पारनेर बाजार समितीत आवक घटण्याची शक्यता; भाववाढीचे संकेत

Drought Threatens Onion Production : पारनेर तालुक्यात पाणीटंचाईमुळे हजारो एकरांवरील कांदा पीक धोक्यात आले आहे. आगामी सहा महिन्यांत बाजार समितीतील कांद्याची आवक घटण्याची शक्यता असून उत्पादन कमी झाल्यास बाजारभाव वाढू शकतात.
Drought and water shortages threaten onion crops across Parner taluka.

Drought and water shortages threaten onion crops across Parner taluka.

esakal

सकाळ वृत्तसेवामार्तंड बुचुडे
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पारनेर, : पारनेर तालुक्यात यंदा कांदा उत्पादनावर दुष्काळाचे सावट निर्माण झाले असून आगामी सहा महिन्यांत बाजार समितीतील कांद्याची आवक मोठ्या प्रमाणात घटण्याची शक्यता आहे. तालुक्यातील बहुतांश भागांतील विहिरी आणि तलावांनी तळ गाठल्याने पाण्याअभावी हजारो एकरांवरील कांदा पीक जळून जाण्याची भीती शेतकऱ्यांमधून व्यक्त होत आहे. त्यामुळे भविष्यात कांद्याचे उत्पादन घटून बाजारभावात वाढ होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

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