Ahilyanagar: जमिनीच्या वादातून गोळीबार, जेसीबीने घरे पाडली; पाच जणांना अटक

पारनेर: वाडेगव्हाण शिवारात शेतजमिनीच्या वादातून एका कुटुंबावर जीवघेणा हल्ला झाल्याची धक्कादायक घटना काल (ता. १३) घडली. शेतात कंपाउंड बांधण्याच्या कारणावरून पाच ते सहा अनोळखी इसम आणि दोन महिलांनी संगनमताने फिर्यादीच्या घराची तोडफोड केली, एवढेच नव्हे तर पिस्तूल रोखून हवेत गोळीबार केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडला होता..याप्रकरणी सुपे पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला असून, पोलिसांनी पाच संशयित आरोपींना अटक केली आहे. याबाबत संदीप बापू काकडे (रा. वाडेगव्हाण) यांनी दिलेल्या फिर्यादीनुसार गुन्हा दाखल झाला आहे. काकडे तेथे पत्र्याच्या खोलीत राहात होते..Stock Market Today: शेअर बाजारात मोठी उसळी! सेन्सेक्स 1,100 अंकांनी वाढला, निफ्टी 23,900 पार; सेन्सेक्स-निफ्टीत अचानक वाढ का?.यावेळी काही अनोळखी इसम आणि दोन महिला तिथे आल्या. त्यांनी शेतजमिनीच्या व सीमावर्ती भागात तारेचे कंपाउंड बांधण्यावरून वाद घातला. वादाचे रूपांतर हाणामारीत झाले. संशयितांनी आधी घरावर दगडफेक केली, त्यानंतर जेसीबीचा वापर करून फिर्यादीच्या पत्र्याच्या दोन खोल्या जमीनदोस्त केल्या. यावेळी एका आरोपीने फिर्यादीला जीवे मारण्याची धमकी देत पिस्तुलातून गोळीबार केला. मात्र, सुदैवाने ती गोळी कोणालाही लागली नाही..शांतता कराराची घोषणा पण ट्रम्पसमोर इराणच्या ३ मोठ्या अटी, अमेरिका-इराण डीलमध्ये १४ मुद्दे महत्त्वाचे.या गंभीर घटनेनंतर पोलिसांनी तत्काळ कारवाई करत पाच जणांना अटक केली आहे. गुन्ह्यात वापरलेली कार, दुचाकी, ट्रक आणि जेसीबी जप्त करण्यात आले आहेत. पुढील तपास पोलिस निरीक्षक ज्योती गडकरी करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.