Parner Rain Relief : पारनेर तालुक्यातील 71,783 शेतकऱ्यांना 58 कोटी 49 लाखांची मदत मंजूर

पारनेर : सप्टेंबर महिन्यातील मुसळधार पावसाने पारनेर तालुक्यातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले. पिके उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून दिलासा मिळाला असून, 71,783 शेतकऱ्यांसाठी 58 कोटी 49 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर झाली आहे. खासदार नीलेश लंके यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला..लंके यांनी बाधित भागांचा दौरा करून शेतकऱ्यांची व्यथा ऐकली आणि जिल्हाधिकारी डॉ. पंकज आशिया यांच्यासह शासनाच्या विविध स्तरांवर पाठपुरावा केला. “शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी यासाठी मी प्रयत्न केले. हा निर्णय हजारो कुटुंबांसाठी दिलासादायक आहे,” असे लंके म्हणाले..पारनेर आणि कान्हूर पठार मंडळे अतिवृष्टीच्या शासकीय निकषांमध्ये बसली नसली, तरी या भागातील गंभीर परिस्थिती लक्षात घेऊन लंके यांनी विशेष प्रस्ताव सादर केला आहे. “या गावांतील शेतकऱ्यांनाही लवकरच मदत मिळेल,” असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला..Crime: धक्कादायक! उपचारासाठी गेलेल्या २१ वर्षीय तरुणीसोबत संतापजनक कृत्य, मुलीनं सांगितली आपबिती, क्रूर डॉक्टर अटकेत.“शेतकऱ्यांना पिकांना योग्य भाव मिळत नाही, दूध व्यवसाय तोट्यात आहे. अशा परिस्थितीत अतिवृष्टीने मोठा फटका बसला. ही मदत शेतकऱ्यांना पुढील हंगामासाठी आधार देईल,” असे लंके म्हणाले. शेतकरी बांधवांनीही लंके यांच्या प्रयत्नांचे कौतुक केले. “पावसाने जमीन वाहून गेली, पण खा. लंके यांनी आशेचा किरण दिला,” अशी भावना शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली..“शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत माझा पाठपुरावा सुरू राहील. शेतकरी सक्षम करणे ही काळाची गरज आहे.” नीलेश लंके.खासदार.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.