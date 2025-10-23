अहिल्यानगर

Parner Rain Relief : पारनेर तालुक्यातील 71,783 शेतकऱ्यांना 58 कोटी 49 लाखांची मदत मंजूर

MP Nilesh Lanke's Efforts for Uncovered Villages : खासदार नीलेश लंके यांच्या पाठपुराव्यामुळे पारनेर तालुक्यातील ७१,७८३ पूरग्रस्त शेतकऱ्यांसाठी ५८.४९ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर झाली आहे, तर उर्वरित गावांनाही लवकरच मदत मिळणार आहे.
MP Nilesh Lanke Secures ₹58 Crore Compensation for Flood-Hit Parner Farmers.

MP Nilesh Lanke Secures ₹58 Crore Compensation for Flood-Hit Parner Farmers.

पारनेर : सप्टेंबर महिन्यातील मुसळधार पावसाने पारनेर तालुक्यातील शेतीचे मोठे नुकसान झाले. पिके उद्ध्वस्त झालेल्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून दिलासा मिळाला असून, 71,783 शेतकऱ्यांसाठी 58 कोटी 49 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर झाली आहे. खासदार नीलेश लंके यांच्या सततच्या पाठपुराव्यामुळे हा निर्णय घेण्यात आला.

