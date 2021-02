पारनेर (अहमदनगर) : तालुक्‍यात वीज वितरण कंपनीची थकबाकी सुमारे 352 कोटी 47 लाख रुपयांवर गेली आहे. यात सर्वाधिक थकबाकी कृषिपंपांची सुमारे 347 कोटी रुपये आहे. त्याखालोखाल घरगुती ग्राहकांची थकबाकी दोन कोटी 54 लाख रुपये आहे. रकमेच्या वसुलीसाठी वीज वितरणचे प्रयत्न युद्ध पातळीवर सुरू आहेत.



तालुक्‍यात व्यापारी ग्राहकांची 85 लाख, तर औद्योगिक विभागाची थकबाकी सुमारे 2 कोटी 8 लाख रुपये आहे. वीज वितरण कंपनी यापुढील काळात अधिक वसुली होणाऱ्या भागातील ग्राहकांसाठी चांगल्या सुविधा व योजना राबविणार आहे. वसूल झालेल्या रकमेपैकी 33 टक्के रक्कम त्याच भागातील ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी वीज वितरण कंपनी वापरणार आहे. तालुक्‍यात जास्तीत जास्त वसुली करून ग्राहकांना विविध योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी उपअभियंता प्रशांत आडभाई प्रयत्नशील आहेत.



राज्यात कोरोनामुळे सर्वच व्यवहार थंडावले होते. शेतकरी अडचणीत आले होते. अनेक दिवस उद्योगधंदे बंद होते. अजूनही व्यवसाय फारसे पूर्ववत झालेले नाहीत. त्यामुळे थकबाकीचे प्रमाण वाढले आहे. सप्टेंबर 2020 अखेर कृषिपंपांची 50 टक्के थकीत रक्कम भरल्यास शेतकऱ्यांना बिलात 50 टक्के सवलत मिळणार आहे. शिवाय, बिलावरील दंड, व्याज माफ केले जाणार आहे. मात्र, ही सवलत मिळविण्यासाठी शेतकऱ्यांना यापुढे 2024 पर्यंत कृषिपंपांची बिले नियमित भरावी लागतील. बिले थकविल्यास ही सवलत मिळणार नाही. शिवाय, पुन्हा मूळ बिल दंड- व्याजासह भरावे लागणार आहे.

Web Title: In Parner taluka the arrears of the power distribution company have increased